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Игровики и вахтовики. Топ-20 крупнейших работодателей из Беларуси на российском рынке труда

30.12.2019 10:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский экспорт товаров и услуг в Россию обеспечивает несколько десятков тысяч сотрудников, часть из которых работает непосредственно на рынке сбыта и является гражданами соседней страны. Среди компаний, которые созданы представителями Беларуси, на протяжении последних лет крупнейшим работодателем в России является EPAM Systems. Кто еще содержит серьезные штаты с российскими сотрудниками, выяснял TUT.BY.


Фото: barnimages.com

На основании отчетов производственных, торговых и сервисных «дочек» белорусских холдингов в России, недавно опубликованных по итогам 2018 года, мы составили топ-20 крупнейших работодателей из Беларуси на российском рынке труда.

У всех из участников списка во владельцах или совладельцах (включая EPAM Systems и «Алютех») есть белорусы. Показатели региональных или автономных структур холдингов были сведены в одной графе. Мы использовали только официальную информацию за 2018 год. Поэтому отсутствие данных по штату, к сожалению, не позволило включить в топ такие крупные бизнесы как «Русское море», «АСБИС», «Юкола-нефть» и некоторые другие.

На протяжении последних лет крупнейшей компанией с белорусским капиталом, которая лидирует по числу созданных в России рабочих мест, является EPAM Systems. Не стал исключением и 2018 год. В нем среднесписочная численность сотрудников ее дочерних фирм составила 4373 человек.

IT-cектор соедней страны, в том числе, по причине наличия квалифицированных и относительно дешевых кадров, привлекает и других белорусских IT-разработчиков. В нашу двадцату вошли и дочерние компании Wargaming Group, в которых в течение 2018 года работало почти полтысячи человек.

В целом сектор услуг — лидер по числу рабочих мест, которые создали компании с белорусским капиталом в России. Кроме IT, это представители логистическо — транспортной отрасли («СДС-Транс», «Траско», «Фрут Лайн», TELS и AssTra Associated), нефтесервисного сегмента («Белоруснефть») и, собственно, кадрового рынка. Занимающая пятое место по штату компания «Ресурс-РМ», которой владеет белоруска Ольша Попичиц, занимается «предоставлением персонала строительных специальностей» для строительства нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих объектов, а также инфраструктуры в промышленном и гражданском строительстве. В числе ее клиентов, например, значится «Газпром».

Несколько тысяч сотрудников работает в дистрибуторских компаниях. Самые крупные из них по штату в России — это «дочки» «Алютеха», «Санта Бремора», «Шате-М Плюс», Минского тракторного завода, МАХ «Атлант-М», «Гомсельмаша», «Савушкина продукта».

У МТЗ и «Гомсельмаша» учитывался персонал и их производственных «дочек» (соответственно, «ТПК МТЗ-Татарстан» и «Брянсксельмаша»). Крупные производственные мощности в Ярцево есть у ГК «СМИТ». В ладелец ГК «Славяна» и офисного здания у кинотеатра «Победа» Алексей Савчук является совладельцем двух молокоперерабатывающих заводов — Трубчевского молочного комбината в Брянской области и Актанышского молочного комбината в Татарстане. К сожалению, не опубликованы данные по ногинскому заводу «Русское море», который с 2013 года входит в состав брестского холдинга «Санта Бремор». Они, несомненно, позволили бы компании Александра Мошенского занять более высокое место в нашем списке.

На 21-й строчке, кстати, оказались компании «Амкодор-холдинга» и другие контролируемые Александром Шакутиным бизнесы по сбыту специальной техники на российском рынке.

Топ-20 крупнейших компаний-работодателей с белорусскими учредителями в экономике России

Работодатель, совокупный штат (человек), локации в России

Дочерние юридические лица в России

Вид деятельности

EPAM Systems (4373),

Москва

«Эпам Систэмз», «Эпам Решения», «Клоудвеб»

Разработка компьютерного программного обеспечения

«СДС-Транс» («Дженти») (3789),

Москва и Московская область

«СДС-Транс», «Первый автокомбинат им. Г.Л.Краузе», «Адженс», «Фестина-Рус», «ДС-Логистик», «Рутранслогистик»,"Фестина-инвест", «Русант», «ДС-Восток», «Рустранс-спедишн», «Первый автокомбинат сервис», «Автопромснаб Рус», «Первый элемент», «Рэйс», «Вестинтертранс», «Рус-авто»

Деятельность автомобильного грузового транспорта и деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

«Белоруснефть» (2002),

Ямало-Ненецкий АО

«Белоруснефть-Сибирь», «БН-Спецтранс», «БН-Энергосервис», «НК «Янгпур»

Предоставление услуг в области добычи нефти природного газа, добыча сырой нефти и ремонт электрического оборудования

«Траско» (1418),

Московская область

«Траско», «Алев-Транс», «Ариста», «АКСС Плюс», «Бенцингер Авто», «Арт-Транс»

Деятельность автомобильного грузового транспорта и деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Ольга Попичиц (1216),

Москва

«Ресурс-РМ»

Деятельность агентств по подбору персонала

«Алютех» (857),

Ленинградская, Московская, Новосибирская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская области, Краснодарский край, Татарстан

«Алютех», «Алютех-Сибирь», «Алютех-Юг», «Алютех-Урал», «Алютех СПБ», «Алютех-Ростов», «Алютех-Поволжье», «Алютех МСК», «Алютех-М», «Алютех-Казань», «Алютех-Н.Новгород»

Производство металлических дверей и окон и Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

«Санта Бремор» * (805),

Московская, Мурманская, Ростовская, Тюменская, Томская, области, Хабаровский край

«Бремор», «Союзрыба», «Бремор-Ростов», «Штурвал», «Даль-рыба», «Этреко-сервис»

Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов, рыболовство морское и аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

«Шате-М Плюс» (769),

Московская область

«Шате-М Плюс»

Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

ГК «СМИТ» (704),

Смоленская область, Татарстан

«Смит-Ярцево», «Смит-Изоляция», «Смит-Э.В.А.», «Смит», «Торговый дом Смит-С.-Петербург»

Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве, производство красок и лаков на основе полимеров

«Минский тракторный завод» (543),

Татарстан, Вологодская, Новосибирская, Московская области, Ставропольский край

«ТПК МТЗ-Татарстан», «ТД МТЗ-Северо-Запад», «ТД МТЗ-Ставрополь», «ТД МТЗ-Сибирь», «ТД МТЗ»

Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы

Wargaming Group (496),

С.-Петербург и Москва

«Леста», «Варгейминг Москва»

Разработка компьютерного программного обеспечения

ГК TELS (476),

Смоленская область и Москва

«Трансинвест», «Телс Карго», «Телс — Рус», «Телс Карго Лайн»

Деятельность автомобильного грузового транспорта и деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

«МАХ «Атлант-М» (443),

Москва, Смоленская, Орловская, Ленинградская области, С.-Петербург

«МАХ Атлант-М», «Автоцентр Атлант-М» (Москва), «Автоцентр Атлант-М» (Смоленск), «Атлант-М Смоленск», «Атлант-М Авто», «Атлант-М Бажова», «Энергия Авто», «Атлант-М СТО», «Атлант -М Охта», «Атлант-М Тушино», «Атлант-М Север», «Офис Прайд», «Русбелавто»

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

«Гомсельмаш» (407),

Брянская и Новосибирская области

«Брянсксельмаш», «ТД Гомсельмаш-Сибирь»

Производство тракторов для сельского хозяйства и торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы

LBR Group (394),

Смоленская и Омская области

«Агроинвест», «ЛБР-Русь», «Сеть агромаркетов», «Сибирская сеть агромаркетов»

Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства

«Савушкин продукт» (372),

Москва

«Савушкин продукт», «Савушкин продукт-Москва»

Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами

ГК «Славяна» (359),

Смоленская и Брянская области, Татарстан

«Славяна», «Эксимторг», «ТД «Беллакт», «Трубчевский молочный комбинат», «Актанышский молочный комбинат»

Торговля оптовая молочными продуктами и производство молочной продукции

ГК «Фрут Лайн» (344),

Смоленская область

«Фрут Лайн», «Стронг Лайн», «Лайт Скай», «Фреш Лайн»

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам и производство прочих химических продуктов

ГК «Белагро» (306),

Московская область

«Белагро», «АСК «Белагро», «Русмашсервис», «МТЗ-Гарант-Сервис»

Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы

AssTra Associated Trafic (275),

Москва, С.-Петербург, Свердловская, Смоленская области

«АссТра Рус», «АссТра Трейд Сервисес», «АссТра -Санкт-Петербург», «АссТра Урал», «АссТра-Руссланд», «АссТра Карго», «АссТра-Петербург»

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

*без «Русского моря»

Работодатель совокупный штат (человек), локации в России

Дочерние юридические лица в России;

Вид деятельности

EPAM Systems (4373),

Москва

«Эпам Систэмз», «Эпам Решения», «Клоудвеб»;

Разработка компьютерного программного обеспечения

«СДС-Транс» («Дженти») (3789),

Москва и Московская область

«СДС-Транс», «Первый автокомбинат им. Г.Л.Краузе», «Адженс», «Фестина-Рус», «ДС-Логистик», «Рутранслогистик»,"Фестина-инвест», «Русант», «ДС-Восток», «Рустранс-спедишн», «Первый автокомбинат сервис», «Автопромснаб Рус», «Первый элемент», «Рэйс», «Вестинтертранс», «Рус-авто»;

Деятельность автомобильного грузового транспорта и деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

«Белоруснефть» (2002),

Ямало-Ненецкий АО

«Белоруснефть-Сибирь», «БН-Спецтранс», «БН-Энергосервис», «НК «Янгпур»;

Предоставление услуг в области добычи нефти природного газа, добыча сырой нефти и ремонт электрического оборудования

«Траско» (1418),

Московская область

«Траско», «Алев-Транс», «Ариста», «АКСС Плюс», «Бенцингер Авто», «Арт-Транс»;

Деятельность автомобильного грузового транспорта и деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Ольга Попичиц (1216),

Москва

«Ресурс-РМ»;

Деятельность агентств по подбору персонала

«Алютех» (857),

Ленинградская, Московская, Новосибирская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская области, Краснодарский край, Татарстан

«Алютех», «Алютех-Сибирь», «Алютех-Юг», «Алютех-Урал», «Алютех СПБ», «Алютех-Ростов», «Алютех-Поволжье», «Алютех МСК», «Алютех-М», «Алютех-Казань», «Алютех-Н.Новгород»;

Производство металлических дверей и окон и Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

«Санта Бремор» * (805),

Московская, Мурманская, Ростовская, Тюменская, Томская, области, Хабаровский край

«Бремор», «Союзрыба», «Бремор-Ростов», «Штурвал», «Даль-рыба», «Этреко-сервис»;

Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов, рыболовство морское и аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

«Шате-М Плюс» (769),

Московская область

«Шате-М Плюс»;

Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

ГК «СМИТ» (704),

Смоленская область, Татарстан

«Смит-Ярцево», «Смит-Изоляция», «Смит-Э.В.А.», «Смит», «Торговый дом Смит-С.-Петербург»;

Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве, производство красок и лаков на основе полимеров

«Минский тракторный завод» (543),

Татарстан, Вологодская, Новосибирская, Московская области, Ставропольский край

«ТПК МТЗ-Татарстан», «ТД МТЗ-Северо-Запад», «ТД МТЗ-Ставрополь», «ТД МТЗ-Сибирь», «ТД МТЗ»;

Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы

Wargaming Group (496),

С.-Петербург и Москва

«Леста», «Варгейминг Москва»;

Разработка компьютерного программного обеспечения

ГК TELS (476),

Смоленская область и Москва

«Трансинвест», «Телс Карго», «Телс — Рус», «Телс Карго Лайн»;

Деятельность автомобильного грузового транспорта и деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

«МАХ «Атлант-М» (443),

Москва, Смоленская, Орловская, Ленинградская области, С.-Петербург

«МАХ Атлант-М», «Автоцентр Атлант-М» (Москва), «Автоцентр Атлант-М» (Смоленск), «Атлант-М Смоленск», «Атлант-М Авто», «Атлант-М Бажова», «Энергия Авто», «Атлант-М СТО», «Атлант -М Охта», «Атлант-М Тушино», «Атлант-М Север», «Офис Прайд», «Русбелавто»;

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

«Гомсельмаш» (407),

Брянская и Новосибирская области

«Брянсксельмаш», «ТД Гомсельмаш-Сибирь»;

Производство тракторов для сельского хозяйства и торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы

LBR Group (394),

Смоленская и Омская области

«Агроинвест», «ЛБР-Русь», «Сеть агромаркетов», «Сибирская сеть агромаркетов»;

Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства

«Савушкин продукт» (372),

Москва

«Савушкин продукт», «Савушкин продукт-Москва»;

Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами

ГК «Славяна» (359),

Смоленская и Брянская области, Татарстан

«Славяна», «Эксимторг», «ТД «Беллакт», «Трубчевский молочный комбинат», «Актанышский молочный комбинат»;

Торговля оптовая молочными продуктами и производство молочной продукции

ГК «Фрут Лайн» (344),

Смоленская область

«Фрут Лайн», «Стронг Лайн», «Лайт Скай», «Фреш Лайн»;

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам и производство прочих химических продуктов

ГК «Белагро» (306),

Московская область

«Белагро», «АСК «Белагро», «Русмашсервис», «МТЗ-Гарант-Сервис»;

Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы

AssTra Associated Trafic (275),

Москва, С.-Петербург, Свердловская, Смоленская области

«АссТра Рус», «АссТра Трейд Сервисес», «АссТра -Санкт-Петербург», «АссТра Урал», «АссТра-Руссланд», «АссТра Карго», «АссТра-Петербург»;

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

*без «Русского моря»

 
 
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Среди компаний, которые созданы представителями Беларуси, на протяжении последних лет крупнейшим работодателем в России является EPAM Systems. Кто еще содержит...
 
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