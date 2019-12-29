Игровики и вахтовики. Топ-20 крупнейших работодателей из Беларуси на российском рынке труда

Белорусский экспорт товаров и услуг в Россию обеспечивает несколько десятков тысяч сотрудников, часть из которых работает непосредственно на рынке сбыта и является гражданами соседней страны. Среди компаний, которые созданы представителями Беларуси, на протяжении последних лет крупнейшим работодателем в России является EPAM Systems. Кто еще содержит серьезные штаты с российскими сотрудниками, выяснял TUT.BY.
На основании отчетов производственных, торговых и сервисных «дочек» белорусских холдингов в России, недавно опубликованных по итогам 2018 года, мы составили топ-20 крупнейших работодателей из Беларуси на российском рынке труда.
У всех из участников списка во владельцах или совладельцах (включая EPAM Systems и «Алютех») есть белорусы. Показатели региональных или автономных структур холдингов были сведены в одной графе. Мы использовали только официальную информацию за 2018 год. Поэтому отсутствие данных по штату, к сожалению, не позволило включить в топ такие крупные бизнесы как «Русское море», «АСБИС», «Юкола-нефть» и некоторые другие.
На протяжении последних лет крупнейшей компанией с белорусским капиталом, которая лидирует по числу созданных в России рабочих мест, является EPAM Systems. Не стал исключением и 2018 год. В нем среднесписочная численность сотрудников ее дочерних фирм составила 4373 человек.
IT-cектор соедней страны, в том числе, по причине наличия квалифицированных и относительно дешевых кадров, привлекает и других белорусских IT-разработчиков. В нашу двадцату вошли и дочерние компании Wargaming Group, в которых в течение 2018 года работало почти полтысячи человек.
В целом сектор услуг — лидер по числу рабочих мест, которые создали компании с белорусским капиталом в России. Кроме IT, это представители логистическо — транспортной отрасли («СДС-Транс», «Траско», «Фрут Лайн», TELS и AssTra Associated), нефтесервисного сегмента («Белоруснефть») и, собственно, кадрового рынка. Занимающая пятое место по штату компания «Ресурс-РМ», которой владеет белоруска Ольша Попичиц, занимается «предоставлением персонала строительных специальностей» для строительства нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих объектов, а также инфраструктуры в промышленном и гражданском строительстве. В числе ее клиентов, например, значится «Газпром».
Несколько тысяч сотрудников работает в дистрибуторских компаниях. Самые крупные из них по штату в России — это «дочки» «Алютеха», «Санта Бремора», «Шате-М Плюс», Минского тракторного завода, МАХ «Атлант-М», «Гомсельмаша», «Савушкина продукта».
У МТЗ и «Гомсельмаша» учитывался персонал и их производственных «дочек» (соответственно, «ТПК МТЗ-Татарстан» и «Брянсксельмаша»). Крупные производственные мощности в Ярцево есть у ГК «СМИТ». В ладелец ГК «Славяна» и офисного здания у кинотеатра «Победа» Алексей Савчук является совладельцем двух молокоперерабатывающих заводов — Трубчевского молочного комбината в Брянской области и Актанышского молочного комбината в Татарстане. К сожалению, не опубликованы данные по ногинскому заводу «Русское море», который с 2013 года входит в состав брестского холдинга «Санта Бремор». Они, несомненно, позволили бы компании Александра Мошенского занять более высокое место в нашем списке.
На 21-й строчке, кстати, оказались компании «Амкодор-холдинга» и другие контролируемые Александром Шакутиным бизнесы по сбыту специальной техники на российском рынке.
Топ-20 крупнейших компаний-работодателей с белорусскими учредителями в экономике России
Работодатель, совокупный штат (человек), локации в России
Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов, рыболовство морское и аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
«Шате-М Плюс» (769),
Московская область
«Шате-М Плюс»
Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
ГК «СМИТ» (704),
Смоленская область, Татарстан
«Смит-Ярцево», «Смит-Изоляция», «Смит-Э.В.А.», «Смит», «Торговый дом Смит-С.-Петербург»
Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве, производство красок и лаков на основе полимеров
«Минский тракторный завод» (543),
Татарстан, Вологодская, Новосибирская, Московская области, Ставропольский край
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
«Гомсельмаш» (407),
Брянская и Новосибирская области
«Брянсксельмаш», «ТД Гомсельмаш-Сибирь»
Производство тракторов для сельского хозяйства и торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
LBR Group (394),
Смоленская и Омская области
«Агроинвест», «ЛБР-Русь», «Сеть агромаркетов», «Сибирская сеть агромаркетов»
Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
«Савушкин продукт» (372),
Москва
«Савушкин продукт», «Савушкин продукт-Москва»
Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов, рыболовство морское и аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
«Шате-М Плюс» (769),
Московская область
«Шате-М Плюс»;
Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
ГК «СМИТ» (704),
Смоленская область, Татарстан
«Смит-Ярцево», «Смит-Изоляция», «Смит-Э.В.А.», «Смит», «Торговый дом Смит-С.-Петербург»;
Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве, производство красок и лаков на основе полимеров
«Минский тракторный завод» (543),
Татарстан, Вологодская, Новосибирская, Московская области, Ставропольский край
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
«Гомсельмаш» (407),
Брянская и Новосибирская области
«Брянсксельмаш», «ТД Гомсельмаш-Сибирь»;
Производство тракторов для сельского хозяйства и торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
LBR Group (394),
Смоленская и Омская области
«Агроинвест», «ЛБР-Русь», «Сеть агромаркетов», «Сибирская сеть агромаркетов»;
Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
«Савушкин продукт» (372),
Москва
«Савушкин продукт», «Савушкин продукт-Москва»;
Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами