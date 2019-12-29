Эксперты: даже платежеспособным компаниям может грозить ликвидация

Источник материала: Tut.by

Палата представителей на следующей сессии во втором чтении рассмотрит поправки в закон «О хозяйственных обществах». В частности, речь идет о необходимом соотношении чистых активов (т.е. разница между активами и обязательствами) и уставного фонда компании для ее ликвидации. Как считают руководитель юридической практики EY в Беларуси Василий Бабарико и старший юрист Инна Ерохина, законодательные новации грозят большими неприятностями платежеспособным структурам.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Как сейчас?

В настоящее время основанием для ликвидации коммерческой организации в судебном порядке является наступление следующего условия. Стоимость чистых активов акционерного общества или иной компании, для которых установлены минимальные размеры уставных фондов (например, большинство регулируемых бизнесов: банки, страховые компании, предприятия алкогольной и табачной отраслей, и др.) по результатам второго и каждого последующего финансового года станет ниже минимального размера уставного фонда, определенного законодательством.

Законопроект устанавливает требование о ликвидации ЛЮБОГО хозяйственного общества в случае, если по результатам второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов станет равна нулю или приобретет отрицательное значение. При этом решение о ликвидации по данному основанию должно быть принято в трехмесячный срок.

Минэкономики обосновывает принятие этих поправок в закон о хозобществах «упорядочиванием вопросов, связанных с необходимостью соблюдения соотношения стоимости чистых активов хозяйственного общества и уставного фонда».

В министерстве отмечают, что размер стоимости чистых активов является важным показателем, характеризующим финансовое состояние хозяйственного общества, и влияющим на принятие решения инвесторами и иными заинтересованными лицами.

Василий Бабарико считает, что в случае принятия изменений в закон останется ряд спорных вопросов.



Фото: Akit.by

Ликвидация платежеспособной компании?

— Законодатели установили обязанность ликвидации компании по формальному признаку: величина чистых активов на 1 января второго и каждого последующего года равна нулю или имеет отрицательное значение, — считает эксперт. — Поскольку чистые активы — величина постоянно изменяющаяся (организации приобретают активы, заключают договоры, уплачивают заработную плату и налоги и т.д.), то определение чистых активов не в динамике (например, 4 квартала подряд, как для случаев определения устойчивой неплатежеспособности) может являться серьезной угрозой для компании.

Так, единоразовое непрогнозируемое крупное выбытие активов компании в конце года (судебное решение, уничтожение либо повреждение дорогостоящего имущества и т.д.) может сразу стать основанием для ликвидации такой компании несмотря на то, что она платежеспособна, осуществляет деятельность и исполняет свои обязательства.

Кто должен принять решение о ликвидации?

— Действующее законодательство и проект нового закона не содержат обязанность участников принять решение о ликвидации, а также не предусматривают возможность их понуждения к принятию такого решения, равно как и ответственность за его непринятие, — отмечает Инна Ерохина. — Аналогично не предусмотрено право или обязанность контролирующих органов обратиться в суд с соответствующим иском.

Законопроект не регламентирует, кто несет ответственность за процедуру ликвидации, в том числе назначение ликвидатора.

То есть даже в случае, если решение о ликвидации будет принято участниками либо государственный орган обратится с соответствующим иском в суд и этот иск будет принят к рассмотрению, не определено, кто должен осуществлять функции ликвидатора или назначить ликвидатором стороннее лицо и оплатить его услуги. Именно по причине такой неопределенности на практике судьи часто отказывают в возбуждении искового производства.

Таким образом, реализация предусмотренных законопроектом положений на практике может вызвать множество вопросов и затруднений, кроме ситуации, если участники добровольно примут решения о ликвидации, выберут ликвидатора и оплатят его услуги.

Риск ликвидации бессрочный?

Проект документа не предусматривает последствия ситуации, если решение о ликвидации не принято, а по результатам последующих финансовых годов чистые активы компании стали положительными.

Так как прямо не указано иное, эксперты EY полагают, что основания для ликвидации будут сохраняться даже при последующем улучшении финансового положения компании, когда чистые активы станут положительными. То есть потенциально компания может быть ликвидирована впоследствии в любое время, так так срока исковой давности по этому основанию не установлено.

Налоги «съедят» активы?

Одновременно законопроект предусматривает возможность дополнительного источника чистых активов, чтобы у участников была возможность оперативно подкорректировать данный показатель.

В новую редакцию закона «О хозяйственных обществах» включено понятие «вклады в имущество», означающее, что участники компании в целях оказания ей финансово-экономической поддержки вправе вносить вклады (деньги, имущество) без увеличения размера уставного фонда и изменения размера долей (номинальной стоимости акций) участников.

— Данный инструмент уже действует в России, однако если с гражданско-правовой точки зрения регулирование в России и Беларуси ожидается схожим, то налоговые последствия передачи вкладов в имущество существенно отличаются, — подчеркивает Бабарико.

В частности, российская компания при получении вклада в имущество не уплачивает налог на прибыль. По законодательству Беларуси компания обязана будет уплатить налог на прибыль со стоимости полученного имущества или суммы полученных денежных средств, а если такой вклад передает материнская компания (а не физическое лицо), то она не сможет вычесть стоимость вклада из налогооблагаемой базы. В случае если передается имущество, то такая передача, кроме того, будет облагаться НДС.

В данной ситуации рассматривается некоторая нелогичность подхода, так как пополнение активов компании участниками влечет за собой увеличение обязательств по уплате налога, что порождает своеобразный «снежный ком» и не разрешает ситуацию.

По своей сути если передающая и принимающая компании являются резидентами Беларуси, планируемый порядок налогообложения вкладов в имущество будет аналогичен текущему налогообложению безвозмездной (спонсорской) помощи.

Конечно, точные выводы можно будет сделать на основании правоприменительной практики. Однако уже сейчас можно сказать, что обсуждаемые изменения порождают значительное число вопросов, вплоть до возможности и целесообразности применения новых положений, считают эксперты EY.