«В предвкушении поездки в Беларусь». Госсекретарь США прилетит 4 января, встретится с Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майкл Помпео прилетит в Минск в начале января. Об этом Помпео написал у себя в Twitter . МИД Беларуси рассказал TUT.BY о программе госсекретаря в Минске.



Майкл Помпео. Фото: Reuters

— В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Южной Центральной Азии, — написал Помпео.

Белорусский МИД сообщил, что визит ожидается 4 января. Он планирует встретиться с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем.

— Мы ведем подготовку такого мероприятия в контакте с американской стороной. Рабочий визит Государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января. Актуальной программой предусмотрены переговоры на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и другие мероприятия. Ожидается, что будет обсужден весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности, — рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Напомним, о визите Помпео в Беларусь стало известно 26 декабря. Об этом сообщило издание Foreign Policy . Это будет первый визит Госсекретаря США в истории независимой Беларуси, но не первый визит высокого уровня за последние полгода. Напомним, в августе в Минск прилетал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Отношения Беларуси и США

Отношения Беларуси и США, несмотря на некоторое потепление, остаются сложными.

В 2006 году президентом США Джорджем Бушем в отношении Александра Лукашенко, ряда чиновников и членов их семей были введены санкции. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными. Сейчас в санкционном списке остаются десять человек: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Виктор Голованов, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Степан Сухоренко, Александр Зимовский, Владимир Наумов и Наталья Петкевич.

Также США с 2006 года вводили санкции против белорусских предприятий. В 2015 году действие санкций было приостановлено , затем это решение многократно продлевалось. На приостановку санкций повлияло освобождение политзаключенных в 2015 году, спокойные выборы в октябре того же года, а также прохождение в парламент первых оппозиционных депутатов за 12 лет в 2016 году.

Также в Беларуси с 2008 года нет посла Соединенных Штатов. Его место занимает временный поверенный в делах США.

После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек, а в марте этого года глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число американских дипломатов.

В последнее время в Беларусь все чаще приезжают официальные представители США.

В августе Беларусь посетил Джон Болтон, занимавший в то время пост помощника президента США по национальной безопасности. В сентябре в Беларусь прибыл с визитом заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Американский чиновник столь высокого ранга побывал в Минске впервые за последние двадцать пять лет. В результате его визита было объявлено, что США готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций в отношении Беларуси, а также что Минск и Вашингтон возвращают послов после 11-летнего перерыва. Уже известно, что США намерены построить новое здание посольства в Беларуси.