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«В предвкушении поездки в Беларусь». Госсекретарь США прилетит 4 января, встретится с Лукашенко
30.12.2019 14:44 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госсекретарь США Майкл Помпео прилетит в Минск в начале января. Об этом Помпео написал у себя в
— В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Южной Центральной Азии, —
Белорусский МИД сообщил, что визит ожидается 4 января. Он планирует встретиться с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем.
— Мы ведем подготовку такого мероприятия в контакте с американской стороной. Рабочий визит Государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января. Актуальной программой предусмотрены переговоры на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и другие мероприятия. Ожидается, что будет обсужден весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности, — рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Напомним, о визите Помпео в Беларусь стало известно 26 декабря. Об этом
Отношения Беларуси и США
Отношения Беларуси и США, несмотря на некоторое потепление, остаются сложными.
В 2006 году президентом США Джорджем Бушем в отношении Александра Лукашенко, ряда чиновников и членов их семей были
Также США с 2006 года вводили санкции против белорусских предприятий. В 2015 году действие санкций было
Также в Беларуси с 2008 года нет посла Соединенных Штатов. Его место занимает временный поверенный в делах США.
После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек, а в марте этого года глава МИД Беларуси Владимир Макей
В последнее время в Беларусь все чаще приезжают официальные представители США.
В августе Беларусь
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В МИД ожидают, что будет обсужден весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности.
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