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Семейный подряд

30.12.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Двадцать два года на ферме "Браги" КСУП "Трабы" работают супруги Горбачевские - Владимир Михайлович и Елена Францевна.

Семейный подряд

Собственно на труде этих людей и держится ферма. 276 голов на ней - бычков на откорме.
В недавние времена ферма в Брагах была молочной, содержалось на ней до тысячи голов крупно-рогатого скота, работало до тридцати человек.
А сейчас ферму обслуживает два животновода - семья Горбачевских. Не считая заведующей.

Семейный подряд

И люди справляются. Они знают хорошо работу в животноводстве: работала дояркой Елена Францевна. И муж дояром когда-то, когда молочное стадо было.
В семь утра начинается рабочий день, праздники для них понятие отвлеченное: поголовье требует ежедневного ухода. Кто-то один даст слабинку - приходится другому наверстывать. Поэтому они и не подводят друг друга. Взаимозаменяемость для них - не пустое слово. Приходится работать и на Рождество, и на Пасху.
Заведующая фермой Анна Вацлавовна Шидловская характеризует их, как людей ответственных, работящих, с большой душой относящихся к подрастающим телкам и бычкам. Почистить стойла, раздать муку, обеспечить водой теляток, выгонять на улицу на ежедневный моцион, плотно закрывать двери, сберегая тепло в зимние месяцы - это основной круг обязанностей. Навозоудаление на ферме производится трактором, содержание скота здесь беспривязное.
Горбачевские - уже бабушка и дедушка. Дочь их, работающая медсестрой в Юратишковской больнице, в декретном отпуске. Зять работает на железной дороге.
На праздники соберутся вместе своей дружной семьей, сделав все дела на ферме.
Пока теплая зима, а без морозов не обойдется. Но поголовье на доращивании - в надежных руках. Это становится ясным, когда видишь Горбачевских в работе. Основательность, продуманность до мелочей.
И подрастающие телки отвечают им взаимным теплом. Норовят полизать руки своим кормильцам. В глазах их - благодарность людям. Они знают, что у ухаживающих за животными людей - добрая душа.
Спасибо животноводам за их нелегкий труд.

 
 
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Двадцать два года на ферме "Браги" КСУП "Трабы" работают супруги Горбачевские - Владимир Михайлович и Елена Францевна. Собственно на труде этих людей и держится...
 
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