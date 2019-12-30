Беларусь с начала года привлекла внешние госзаймы на 1 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

Государственный долг Беларуси на 1 декабря 2019 года составил 43,7 млрд рублей, уменьшившись по сравнению с началом года на 1,7 млрд рублей, или на 3,6%, сообщает Минфин.



Внешний госдолг по состоянию на 1 декабря 2019 года составил 16,6 млрд долларов, снизившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%.



В январе-ноябре 2019 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 1036,4 млн долларов:

683,4 млн долларов – правительства и банков России;

150,5 млн долларов – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;

93 млн долларов – Международного банка реконструкции и развития;

80,8 млн долларов – Экспортно-импортного банка Китая;

28,7 млн долларов – ЕБРР и Северного инвестиционного банка.

Погашение внешнего государственного долга в январе-ноябре 2019 года составило 1397 млн долларов:

600,8 млн долларов – правительству России;

448,4 млн долларов – банкам Китая;

264,8 млн долларов – Евразийскому фонду стабилизации и развития;

78,6 млн долларов – Международному банку реконструкции и развития;

2,7 млн долларов – Товарно-кредитной корпорации США;

1,7 млн долларов – ЕБРР и Северному инвестиционному банку.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 декабря 2019 года составил 8,7 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%.



За январь-ноябрь 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 771,2 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 601,2 млн долларов и 227,2 млн рублей.

Бюджетом 2020 года установлены более жесткие по сравнению с 2019 годом лимиты государственного и гарантированного государством долга:

— лимит внешнего госдолга снижен до 20,5 млрд долларов (21 млрд долларов в 2019 году);

— лимит внутреннего госдолга — 9,5 млрд рублей (10 млрд рублей в 2019 году);

— лимит внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 2,7 млрд долларов (3 млрд долларов в 2019 году);

— лимит внутреннего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 2,9 млрд рублей (3,1 млрд рублей в 2019 году).

В 2020 году погашение госдолга составит 5,977 млрд рублей, в том числе внешнего государственного долга — 3,741 млрд рублей, внутреннего — 2,236 млрд рублей. При этом в валюте придется погасить 2,586 млрд долларов, или 97,1% от общего объема.

Уже традиционно большую часть суммы планируется рефинансировать. Для этого в 2020 году предполагается осуществить несвязанные заимствования на общую сумму 1,950 млрд долларов (4,377 млрд рублей) за счет размещения гособлигаций на внешних (1,350 млрд долларов) и внутреннем (600 млн долларов) рынках.