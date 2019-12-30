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Беларусь с начала года привлекла внешние госзаймы на 1 млрд долларов
31.12.2019 14:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственный долг Беларуси на 1 декабря 2019 года составил 43,7 млрд рублей, уменьшившись по сравнению с началом года на 1,7 млрд рублей, или на 3,6%,
Погашение внешнего государственного долга в январе-ноябре 2019 года составило 1397 млн долларов:
Внутренний госдолг по состоянию на 1 декабря 2019 года составил 8,7 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%.
Бюджетом 2020 года
— лимит внешнего госдолга снижен до 20,5 млрд долларов (21 млрд долларов в 2019 году);
— лимит внутреннего госдолга — 9,5 млрд рублей (10 млрд рублей в 2019 году);
— лимит внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 2,7 млрд долларов (3 млрд долларов в 2019 году);
— лимит внутреннего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 2,9 млрд рублей (3,1 млрд рублей в 2019 году).
В 2020 году погашение госдолга составит 5,977 млрд рублей, в том числе внешнего государственного долга — 3,741 млрд рублей, внутреннего — 2,236 млрд рублей. При этом в валюте придется погасить 2,586 млрд долларов, или 97,1% от общего объема.
Уже традиционно большую часть суммы планируется рефинансировать. Для этого в 2020 году предполагается осуществить несвязанные заимствования на общую сумму 1,950 млрд долларов (4,377 млрд рублей) за счет размещения гособлигаций на внешних (1,350 млрд долларов) и внутреннем (600 млн долларов) рынках.
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Государственный долг Беларуси на 1 декабря 2019 года составил 43,7 млрд рублей, уменьшившись по сравнению с началом года на 1,7 млрд рублей, или на 3,6%, сообщает Минфин.
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