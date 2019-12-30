Что будет с рублем, нефтью и биткоином в конце 2020 года? Мнения экспертов

Источник материала: Tut.by

По традиции накануне Нового года мы предлагаем экспертам, аналитикам и банкирам сыграть в угадайку. Нужно определить курс доллара к белорусскому рублю на конец 2020 года, а также стоимость нефти сорта Brent и криптовалюты биткоин. От первых двух зависит самочувствие белорусской экономики, а интерес к биткоину — любопытства ради. Год назад самой известной криптовалюте прочили жесткое падение и едва ли не исчезновение. Но биткоин сумел отыграть позиции. Поэтому интересно, какая судьба ждет криптовалюту в 2020 году.

Катерина Борнукова, эксперт BEROC



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

USD/BYN: 2,3

На белорусский рубль в 2020 будут давить ухудшившийся торговый баланс, внешний долг и неопределенность в нефтяной и газовой сфере. Мой прогноз это скорее среднее между оптимистичным (2,1) и пессимистичным (2,5) сценариями.

Нефть Brent: 60 долларов за баррель

Несмотря на договоренности стран ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти. — Прим.TUT.BY) о снижении добычи, цена нефти, похоже, нашла свое новое равновесное значение, и оно, увы, гораздо ниже 100 долларов за баррель, которые помогли бы белорусской экономике. Замедление мировой экономики будет удерживать цену от роста.

Биткоин: 5000 долларов

Ажиотаж вокруг криптовалют спадает, а вместе с ним и спекулятивный спрос. 2019 год был гораздо спокойнее для биткоина, и в 2020 тоже вряд ли стоит ждать крупных колебаний. Но оценка стоимости криптовалют все еще остается чистой угадайкой.

Сергей Дубков, председатель правления БСБ Банка



Фото: vmogileve.by

USD/BYN: 2,14

Курс доллара к белорусскому рублю — это самый сложный прогноз. Разный курс ключевых экономических документах страны. Минимум комментариев от экономических властей. Нет внятной аналитики от экспертного сообщества. Но планировать бюджет организации и семьи надо. Поэтому за основу взято видение Национального банка Республики Беларусь. Колебание курса в пределах уровня инфляции. Поэтому 2,14.

Нефть Brent: 55 долларов за 1 баррель

Полагаю, что прогноз 2019 года актуален и на 2020 год. Цена барреля упала до 55 долларов в августе и почти упала до этого уровня в октябре, но вмешалась геополитика. Причины очевидны — замедление мировой экономики, геополитические риски, торговые войны. Но, конечно, главный фактор — это президент США Дональд Трамп и его твиттер.

Биткоин: 2800 долларов

Курс биткоина был менее 4000 долларов в первом квартале, потом рост до 13 500 долларов летом, сейчас 7400 долларов. Опять американские горки. Можно только гадать. Поэтому опять 2800 долларов за мотету.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари



Фото: bel.biz

USD/BYN: 2,2

В 2020 году инфляцию реально удержать в пределах 5%. Примерно на столько же может потяжелеть и валютная корзина. При прочих равных условиях и без учета сильных колебаний евро к доллару, доллара к российскому рублю, приблизительно на 5% может подрасти каждая из валют, входящая в корзину.

Нефть Brent: 60 долларов за 1 баррель

Недавнее решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи придало небольшой импульс нефтяным ценам. Однако, действует оно до конца первого квартала, дальше — неопределенность. На цены будут продолжать давить рост добычи и экспорта нефти из США, хотя они постепенно замедляются. В течение 2020 года нефть будет тяготеть к диапазону 60−65 долларов, а к концу года окажется у его нижней границы.

Биткоин: 1000 долларов

По прежнему считаю, что биткоин — бессмысленный с точки зрения инвестиций инструмент, хотя в отдельные моменты может быть достаточно привлекательным для краткосрочных спекуляций, с высоким потенциалом доходности при столь же высоком риске.

Дмитрий Ковзов, начальник казначейства Банка Дабрабыт



Фото: пресс-служба Банка Дабрабыт

USD/BYN: 2,1

Курс российского рубля вплотную приблизился к отметке 0,034, что очень позитивно сказывается на экспорте наших товаров в РФ. Это создаёт хорошую поддержку белорусскому рублю.

Ожидаю укрепление белорусского рубля внутри года ниже 2,0000, но к концу года курс поднимется до 2,1000.

Нефть Brent: 65 долларов за 1 баррель

По нефти непростая ситуация. Спад мировых экономик уменьшает спрос на нефть, но члены ОПЕК уже очень здорово научились управлять добычей, тем самым манипулируя ценой. Кроме этого, огромной поток дешевой денежной массы, которой накачивают экономики, пытается найти хоть какой-то актив, чтобы заработать на нём. Нефть не исключение. Много в её цене спекулятивной составляющей, и ниже 60 за баррель не должны опустить. Прогноз на конец года 65 долларов за 1 баррель.

Биткоин: 5000 долларов

Биткоин — очень скучно. Как идея, конечно, он получил и получит развитие и займет достойное место в словаре терминов и как эпоха развития цифрового пространства. Но сам по себе он вобрал в себя слишком много негатива, в первую очередь со стороны спекулянтов и посредников, которые очень много смогли заработать на его волатильности и комиссии. Его популярность это отчасти правильно выстроенная пиар-кампания. До сих пор не верю в его перспективы — вопрос времени, и его не станет. Для самых крупных держателей биткоина нужен очень хитрый план, как продать и выйти из игры, но это сделать очень сложно, когда ты в игре. Я думаю, эта комбинация по итогу войдёт в историю.

Сергей Муханов, директор инвесткомпании «Волат Капитал»



Фото: probusiness.by

USD/BYN: 2,24

Основное влияние на курс доллара против белорусского рубля будут оказывать внешние факторы. Основной внутренний фактор: существенный объем погашения внешнего долга в 2020 году. Однако, конъюнктура рынка позволяет рефинансировать долг на приемлемых условиях, поэтому погашение внешнего долга вряд ли станет существенным фактором давления на курс.

Основным внешним фактором будет динамика курса российского рубля. Текущая ревальвация на фоне прогнозов замедления глобальной экономики, думаю, имеет временный характер, и российская валюта в следующем году ослабеет. Положительным фактором для белорусского экспорта является то, что мы входим в новый год на достаточно комфортном (высоком) значении курса российского рубля против белорусского (есть определенный «запас прочности» в случае роста доллара против российского рубля).

Нефть Brent: 62,5 долларов за баррель

Поддерживающими факторами являются соглашение ОПЕК о дополнительном сокращении объема добычи нефти на 500 тыс. баррелей в день плюс дополнительное сокращение Саудовской Аравией добычи на 400 тыс. баррелей в день. Кроме того, имеется некоторый рост спроса на фоне торговой сделки США с Китаем и продолжающееся падение добычи в Венесуэле.

При этом имеются сдерживающие факторы. Во-первых, рост добычи американскими компаниями. Во-вторых, низкая вероятность того, что соглашение ОПЕК будет в реальности выполнено.

На фоне последних данных о сокращении запасов нефти в США даже возможно продолжение роста цены нефти в январе, но в более долгосрочной перспективе рост маловероятен, так как экспертами ожидается все же небольшой избыток предложения нефти на рынке над спросом — порядка 300 тыс. баррелей в день. Поэтому после бурного текущего роста ожидаю падение цен на нефть.

Биткоин: 6000 долларов

Хайп на теме криптовалют, вроде, закончился, поэтому не вижу большого смысла в отслеживании данного инструмента. Еще одной резервной валютой биткоин не стал, и в следующем году не станет. Возвращаюсь к своей гипотезе о том, что в отсутствии спекулятивной подпитки, биткоин, вероятнее всего, должен коррелировать со стоимостью майнинга. Себестоимость майнинга на фермах нового поколения (более энергоэффективных) составляет около 5200 долларов за коин (включая амортизационные отчисления).

Александр Муха, аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by





USD/BYN: 2,3

Население, предприятия и нерезиденты в 2019 году дружно выступили в роли чистых продавцов иностранной валюты, тем самым оказав ощутимую поддержку обменному курсу белорусского рубля на внутреннем валютном рынке Беларуси.

Субъекты хозяйствования в январе-ноябре 2019 г. продали на чистой основе 679,3 млн долларов, население — 640,8 млн долларов (с учетом безналичных операций), а нерезиденты — 542,2 млн долларов.

Соответственно, центральный банк в уходящем году активно покупал иностранную валюту с тем, чтобы предотвратить чрезмерное укрепление реального эффективного курса белорусского рубля к корзине валют стран — основных партнеров Беларуси и, в конечном счете, не допустить ухудшения ценовой конкурентоспособности белорусских экспортеров на внешних рынках.

На этом фоне золотовалютные резервы страны обновили исторический максимум за всю историю независимой Беларуси.

Вместе с тем, в следующем году чистое предложение иностранной валюты со стороны физических и юридических лиц может уменьшиться на фоне возможного роста денежных доходов населения и увеличения объемов импорта товаров и услуг.

Кроме того, в следующем году понижательное давление на обменный курс белорусского рубля будет связано с напряженным графиком платежей по внешнему долгу резидентов Беларуси на фоне дальнейшей реализации налогового маневра России.

С другой стороны, покупательная способность самого американского доллара постоянно снижается в результате достаточно мягкой монетарной политики Федеральной резервной системы США. Так, по данным ФРС США, денежный агрегат М2 за последние двадцать лет (с 1 декабря 1999 г. по 1 декабря 2019 г.) увеличился в 3,3 раза (или на 10,690 трлн долларов) с 4,628 трлн долларов. до рекордных 15,317 трлн долларов.

Причем отдельно за последний год прирост денежного агрегата М2 в США составил сразу 1,056 трлн долларов в абсолютном выражении. В следующем году американцы также вряд ли удержатся от соблазна, образно говоря, «напечатать» еще, как минимум, 1 трлн долларов.

Таким образом, на современном этапе количество долларов постоянно растет в денежном обращении, как внутри Соединенных Штатов, так и в рамках мировой экономической системы, что оказывает поддержку обменным курсам валют развивающихся стран.

В Беларуси в следующем году можно ожидать сохранения взвешенной монетарной и фискальной политики. Темпы роста банковского рублевого кредитования в 2020 году замедлятся, а Министерство финансов продолжит исполнять государственный бюджет с профицитом.

В конечном счете, по нашему прогнозу, к концу 2020 года официальный курс белорусского рубля к доллару США может снизиться до 2,25−2,35 рубля за 1 доллар (точечная оценка — 2,3 рубля за 1 доллар).

Нефть Brent: 72,5 долларов за 1 баррель

По нашему прогнозу, к концу 2020 года цена на нефть марки Brent повысится до 72,5 долларов за 1 баррель на фоне ожидаемого сокращения добычи сланцевой нефти в США.

При этом понижательное давление на нефтяные котировки может быть связано с возможной отменой соглашения между государствами — участниками ОПЕК+ и последующим увеличением добычи сырой нефти.

Биткоин: 8200 долларов

В следующем году можно ожидать замедления темпов роста стоимости основной криптовалюты мира.

При этом определенное негативное влияние на рынок криптовалют могут оказать действия властей различных государств, поскольку криптовалюты способствуют разрушению монополии центральных банков на денежную эмиссию и уменьшению налоговой базы стран.

P.S. Год назад ни один из экспертов не смог сделать три максимально точных прогноза. Вадим Иосуб был наиболее близок с будущим пары USD/BYN — 2,25 (в настоящее время — 2,1085). Катерина Борнукова почти угадала котировки нефти — 70 долларов за баррель (в настоящее время — 68,68). Что касается биткоина, которому многие прочили фактически гибель, ставка Александра Мухи — 4500 долларов за монету — оказалась самой оптимистической (7250).