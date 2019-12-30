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Переговоры о дальнейшем использовании двух своих военных баз в Беларуси РФ начнет в 2020 году

31.12.2019 15:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Москва и Минск в следующем году начнут переговоры по дальнейшему использованию российской стороной двух военных объектов, расположенных на белорусской территории. Об этом заявили во вторник ТАСС в Министерстве обороны Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Работа по решению вопросов дальнейшего использования указанных объектов, в том числе с проведением консультаций и переговоров с российской стороной, запланирована на 2020 год», — сообщили в оборонном ведомстве страны.

Там напомнили, что двусторонние соглашения о порядке использования и содержания радиостанции в Вилейке и системы предупреждения о ракетном нападении на радиотехническом узле «Барановичи», заключенные 6 января 1995 года, вступили в силу 7 июня 1996 года. «Учитывая то, что указанные соглашения заключены на 25 лет, их срок действия оканчивается 7 июня 2021 года, — уточнили в министерстве. — В случае нежелания одной из сторон продлить срок их действия она письменно уведомляет другую сторону о принятом решении за 12 месяцев до окончания действия соглашений, то есть не позднее 6 июня 2020 года».

В недавнем интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову белорусский президент напомнил, что за базы Россия Беларуси все эти годы не платит ни копейки.

«Вы у нас за это нам за это не платите. Почему? Потому что я никогда не настаивал на этом. Потому что оборона белорусов и россиян — даже не русских, а всех россиян — это святое. У меня язык не поворачивался это сказать. Но это же стоит денег? Стоит», — заявил Лукашенко.

Как рассказал позже Венедиктов, по этой «бухгалтерии» «там есть строчка, вот сколько бы стоили эти базы с 2000 года или с 10-го года, не помню, там какие-то приличные, типа 120 млн долларов за все эти годы».

Строительство отдельного радиотехнического узла (ОРТУ) «Барановичи» (Ганцевичи, Брестская область) с радиолокационной станцией (РЛС) «Волга» началось в 1984 году, но затем законсервировано. В 1997 году работы возобновились, в 2003 году РЛС была поставлена на боевое дежурство. В частности, с ее помощью осуществляется обнаружение баллистических ракет, космических объектов и контроль над районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

43-й узел связи ВМФ России в Вилейке (радиостанция «Антей») действует в Минской области с января 1964 года и обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, которые несут боевое дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Также станция ведет радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.

 
Теги: Минск
 
 
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В недавнем интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову белорусский президент напомнил, что за базы Россия Беларуси все эти годы не платит ни...
 
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