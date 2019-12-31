На флажке. Контракты на поставку газа в Беларусь и транзит продлены до 2021 года

Источник материала: Tut.by

31 декабря в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с послом Беларуси в Российской Федерации Владимиром Семашко и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем, сообщает «Газпром».



Фото: Газпром

Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года.

ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» подписали дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию страны. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. Цена природного газа для Беларуси в 2019 году была установлена на уровне 127 долларов за 1 тыс куб. м. Такие цены будут действовать в январе-феврале 2020 года.

Контракты между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики действовали до конца 2019 года.