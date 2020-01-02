"Цены будут расти, но не сильно". Прогнозы экспертов рынка недвижимости на 2020 год

– Последние несколько лет предновогодний период на рынке жилья проходит достаточно спокойно. Основная причина в относительной экономической стабильности. Нет предпосылок того, что после Нового года цены резко пойдут вверх, поэтому люди решали свои жилищные вопросы в штатном режиме. Не стал исключением и 2019 год. Количество сделок за декабрь сопоставимо с количеством сделок ноября. Серьезного ажиотажа, который присущ другим сферам перед праздниками, мы не заметили.

В принципе весь 2019 год прошел достаточно ровно. По Минску объем сделок средний, никаких экстраординарных ситуаций не происходило. На рынке, как и прежде, мало региональных и зарубежных покупателей, к которым мы привыкли в период с 2015 по 2017 годы. Если до 2015 года у россиян был тренд на покупку недвижимости в Беларуси , то сейчас все наоборот: квартиры, скорее, продавали, чем покупали.

В течение года возросло количество сделок в городах-спутниках, где в последнее время активно строится жилье. За пределами МКАД недвижимость несколько дешевле, чем в Минске, поэтому те, кто не может позволить себе минскую квартиру, присматриваются к так называемым «спутникам».

Что касается 2020 года, то здесь все, как всегда, завязано на экономической ситуации в стране. Если все останется на прежнем уровне, то до конца года я могу спрогнозировать небольшой ползучий рост цен в пределах 5% на недвижимость в Минске. Мы все еще моноцентричная страна, где все стремятся жить в столице, из-за этого также ощущается определенное давление на столичный рынок недвижимости. Но, опять же, любой скачок в экономике отразится на рынке жилья, поэтому давать 100% прогнозов никто не может.

Директор агентства недвижимости «Мольнар» Анатолий Звездин: