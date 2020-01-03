Худший год за последние 15 лет

- Я не открою никому Америку, если скажу, что в кризис, а он у нас объективно есть, люди начинают зарабатывать своим имуществом: либо идут в такси на своем авто, либо начинают сдавать свою недвижимость. Так вот и в такси, и на арендном рынке возникла одна и та же ситуация: огромная, просто нереальная конкуренция. И сейчас сложно заработать и там, и там. И в такси, и в краткосрочной аренде денег нет.

Даже если у человека есть одна отличная квартира в центре города, он не сможет, сдавая ее, заработать себе на жизнь. В этот бизнес нужно идти, только имея несколько квартир. Да и то не факт, что это сработает. К примеру, меня кормит только одна из квартир, которая находится в самом центре Минска. Ну как кормит? Позволяет поддерживать штаны.

И этот Новый год был просто показательным: штамп, клеймо, точка. У меня никогда не простаивали квартиры на Новый год, а в этом году они были пустыми. Причем даже моя «кормилица», о которой я уже говорил, с отличной локацией, дизайнерским ремонтом, которая должна попасть под Airbnb+, в которой снимали фильмы и которая всегда была очень востребованной, стояла пустой на Новый год. Это говорит о том, что все очень плохо. Причем я общаюсь с остальными «суточниками», и вот такая же ситуация практически у всех.