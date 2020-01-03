«Здесь не хочется тратить деньги». Архитектор рассказал, что не так с новогодним украшением Минска

– Будет здорово, если в Новый год мы не ограничимся городскими украшениями из бюджета, а создадим отдельный фестиваль. Взять тот же Burning Man в Америке выросший из 20 до 80000 участников. Ради традиционного сжигания скульптуры человека в пустыне выстраивается целый город, съезжаются тысячи людей, экономика мероприятия огромная. Есть множество и других примеров мероприятий, которые значительно влияют на экономику региона, например octoberfest, фестиваль томатов «Ла томатина» в Испании, фестиваль света в Японии, праздник фонарей в Китае и многие другие. И мы можем то же самое. Главное – создать атмосферу, в которой захочется тратить деньги.

На мой взгляд, было бы очень круто, если бы в Минске появилась целая цепочка зон фестиваля, с картой локаций, мероприятиями для детей и взрослых. Это привлечет в Минск множество туристов. Уверен, из той же России будут ехать толпами, а ведь это экономика.

Другие примеры, или почему не получились «Европейские игры»

Стоит заметить, что в 2019 году Минск уже попробовал себя в организации масштабного фестиваля. «Европейские игры» прошли в столице летом, и не сказать, что вышло гладко. Антон Гарустович объяснил, что подвело организаторов и как не повторить их ошибки:

– Порочить свое не стоит, но выводы делать надо. Задача “Европейских игр” была не только коммерческая но и политическая, ее мы оставим за скобками. Если же брать коммерческую составляющую и менеджмент, то на мой взгляд, ошибка «Европейских игр» – в способе принятия решений и вложении в непроверенную гипотезу, в надежде, что она «выстрелит». Но, по теории вероятности, так случается крайне редко. Итог – минимальный выхлоп при огромных тратах.

Чтобы этого не происходило, гипотезы надо проверять. Как появился Burning Man? Начали с простой инициативы, она вызвала интерес и выросла в огромный фестиваль. При этом популярность и масштаб фестиваля образовались естественным путем, потому что продукт получился качественный, с душой, он нашел отклик и попал в свою аудиторию, а грамотный менеджмент вывел этот фестиваль на глобальный уровень.

В нашем случае надо также – создавать городские активности без затрат, нащупать то, что будет интересно, провести опрос среди компаний, предложить варианты. Существуют целые системы по поиску и продвижению идей, которые вполне применимы в данном случае. И начинать лучше заранее. К примеру, провести фестиваль на летний праздник Ивана Купалы, попробовать объединить частников общей концепцией, возможно с привлечением общественных организаций и союзов. Посмотреть, что из этого выйдет, снять обратную связь, провести анализ. Чтобы к Новому году понимать готовность предприятий участвовать в такого рода мероприятиях, знать, чем можно мотивировать бизнес, проработать вопрос с властями.