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О прогнозе социально-экономического развития района на 2020 год

04.01.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

С заседания районного исполнительного комитета
и сессии районного Совета депутатов

В конце декабря 2019 года состоялось заседание Ивьевского районного исполнительного комитета и сессия Ивьевского районного Совета депутатов.
Согласно повесткам дня рассмотрены вопросы, касающиеся социально-экономического развития района и районного бюджета на 2020 год.

О прогнозе социально-экономического
развития района на 2020 год

Заседание районного исполнительного комитета, которое прошло под руководством председателя Ивьевского райисполкома Александра Ивановича Булака, началось с обсуждения прогноза социально-экономического развития в 2020 году. С докладом выступила заместитель председателя райисполкома Инна Васильевна Тарасова.
Как было отмечено в ходе рассмотрения вопроса, на основании прогнозных данных, предоставленных промышленными предприятиями района, индекс физического объема по установленному набору товаров-представителей (ИФО) в 2020 году достигнет 103,0% к уровню 2019 года.
Важнейшей задачей развития сельского хозяйства в 2020 году станет повышение эффективности производства. Достижение поставленной задачи в 2020 году будет характеризоваться темпом роста производства валовой продукции сельского хозяйства на уровне 110,6%, в том числе в животноводстве - 100,5%, в растениеводстве - 115,2%.
В 2020 году планируемый объем строительно-монтажных работ по основным источникам финансирования составит 12,0 млн. рублей.
Из средств, выделяемых в соответствии с Программой по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года, планируется выполнение работ по реконструкции зданий поликлиники, инфекционного и лечебного корпусов учреждения здравоохранения "Ивьевская ЦРБ". Объем СМР составит 450 тыс. рублей.
Ивьевским РУП ЖКХ предусматривается выполнение работ по модернизации участка теплосетей и сетей горячего водоснабжения в г. Ивье, строительству станций обезжелезивания в аг. Лаздуны 1 и аг. Липнишки.
Объем подрядных работ в 2020 году планируется в сумме 3,1 млн. рублей.
В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 3000 кв. м общей площади жилых помещений, или 196% к 2019 году за счет строительства многоквартирного жилого дома общей площадью 2775 кв. м в микрорайоне ул. 50 лет Октября и индивидуальных жилых домов общей площадью 225 кв. м.
Рост объема розничного товарооборота через все каналы реализации в сопоставимых ценах составит 103,7%. Развитие общественного питания будет направлено на обеспечение услугами питания различных категорий населения.
В сфере бытового обслуживания планируется сохранить количество действующих объектов. В районе продолжится работа по обеспечению доступности бытовых услуг для населения.
В 2020 году пассажирооборот в целом по району прогнозируется сохранить на уровне 101,0%.
Перевозку грузов в районе обеспечивает 16 организаций. В 2020 году темп роста объема грузооборота планируется в размере 106,1% к 2019 году.
Основной целью развития внешнеэкономической деятельности является обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на основе опережающего роста экспорта товаров и услуг над импортом. Во внешнеэкономическую деятельность товарами вовлечено 34 субъекта хозяйствования, услугами - 29.
По прогнозным данным темп роста экспорта товаров (без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, а также без учета нефти и нефтепродуктов) составит 104,0% к уровню 2019 года. Традиционно основной объем экспорта будет осуществлен в страны СНГ (72%). Экспорт в страны Евросоюза составит 2756 тыс. рублей или 25% от общего объема, 7% - на рынок "третьих стран".
Импорт товаров прогнозируется в соответствии с потребностью предприятий в сырье для организации производства, запланированным ввозом оборудования и транспортных средств.
В 2020 году прогнозируемый темп роста экспорта услуг организациями коммунальной формы собственности и юридическими лицами без ведомственной подчиненности составит 104,0%.
В структуре экспорта услуг работа будет направлена на увеличение доли экспорта туристических услуг. Ожидается выполнение данного показателя на уровне 101,5% за счет проведения рекламных мероприятий, направленных на популяризацию туристического потенциала района.
Темп роста экспорта услуг в области здравоохранения в 2020 году ожидается на уровне 101,2%.
В 2020 году ожидаемый объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 31,3 млн. рублей.
Привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе в сумме 1500 тыс. долларов США в 2020 году предполагается за счет реализации субъектами частного бизнеса ряда инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов.
Стабилизации ситуации на рынке труда будет способствовать создание 70 новых рабочих мест и трудоустройство на них граждан, в том числе за счет создания новых производств - 25 мест.
Повышение уровня заработной платы в 2020 году будет осуществляться с учетом поддержания соотношения между ростом заработной платы и производительностью труда на уровне, обеспечивающем опережающие темпы роста производительности труда.
В 2020 году номинальная начисленная среднемесячная заработная плата планируется в размере 809,4 рублей, темп роста - 106,5%.
С целью снижения затрат будет проведен ряд мероприятий в рамках Программы "Энергосбережение" на 2016-2020 годы, что позволит обеспечить выполнение целевого показателя по энергосбережению на уровне "минус" 5,0%.
Образовательное пространство Ивьевского района включает 24 учреждения.
За счет выделенных субвенций (20,0 тыс. рублей) на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 2020 году планируется приобрести оборудование для пищеблоков государственных учреждений общего среднего образования, расположенных на территории, пострадавшей от катастрофы на ЧАЭС. Планируется изготовление проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта ГУО "Ивьевский ясли-сад-начальная школа" за счет средств "Всемирного банка реконструкции и развития". Также запланирован текущий ремонт детского дома семейного типа, приобретение школьных автобусов для подвоза учащихся и воспитанников, комплектов школьной ученической мебели.
Структура УЗ "Ивьевская ЦРБ" представлена 23 лечебными учреждениями.
Согласно Приказу главного управления здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета от 28.11.2019 г. № 1207, в целях рационального использования имеющихся ресурсов предполагается уменьшить коечную мощность УЗ "Ивьевская ЦРБ" на 5 коек с 1 января 2020 года. В связи с уменьшением численности населения района сокращение отдельных коек не оказывает влияния на доступность стационарной медицинской помощи.
На территории Ивьевского района функционирует 6 учреждений культуры.
Сотрудниками учреждений культуры реализован и получил широкий резонанс ряд творческих проектов туристического, художественного, событийного характера, которые будут представлены и в 2020 году.
В 2020 году деятельность в сфере спорта и физической культуры будет направлена на реализацию Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы, повышение качества проводимой физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
Для повышения качества подготовки спортивного резерва планируется открытие одного специализированного класса. Для выполнения социального стандарта по обеспеченности агрогородков физкультурно-спортивными сооружениями планируется оборудование спортивной площадки в аг. Центральная. В рамках проекта "Юратишки - здоровый поселок" планируется оборудование тренажерного зала в ГУО "Юратишковский ясли-сад-средняя школ".
В рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. № 300 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" разработано 11 туристических маршрутов, по которым осуществляется экскурсионная деятельность.18 объектов района включены в единую систему "Карта гостя", дисконтную программу, предлагающую льготы и скидки при посещении объектов.
Разработан ряд мероприятий для дальнейшей реализации туристического потенциала района в наступившем году.

Сессией Ивьевского районного Совета депутатов утверждены показатели социально-экономического развития района и районный бюджет на 2020 год (будет опубликован).

 
 
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С заседания районного исполнительного комитета и сессии районного Совета депутатов В конце декабря 2019 года состоялось заседание Ивьевского районного...
 
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