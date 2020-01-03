Портфель министра экономики получил Александр Червяков

Источник материала: Tut.by

Портфель министра экономики, как и ожидалось , получил бывший первый заместитель министра Александр Червяков, сообщает телеграм-канал «Пул Первого» .



Фото: пресс-служба Минэкономики

Напомним, кресло министра экономики стало вакантным 29 ноября, когда тогдашний глава Минэка Дмитрий Крутой пошел на повышение и сменил Александра Турчина на посту первого вице-премьера.

Червяков родился в 1966 году в деревне Бабиничи Оршанского района. В 1988 году окончил известную сельскохозяйственную академию в Горках. Потом в течение трех лет был инженером совхоза-комбината «Юбилейный» в Оршанском районе. Однако в 1994 году ушел в науку, стал преподавателем сельхозакадемии. За 16 лет дорос до докторанта кафедры механизации животноводства и электрификации сельскохозяйственного производства.

Кандидат технических наук, доцент Александр Червяков — автор и соавтор 7 монографий, учебных и справочных пособий, 89 научных работ, 4 изобретений.

В 2010 году Червяков перебрался в Минск и возглавил научно-исследовательский экономический институт при Минэкономики.

В январе 2017 года его назначили замминистра экономики, спустя полтора года — первым замом.

В конце ноября Лукашенко дал некоторые характеристики, которыми должен обладать будущий министр экономики.

— Я думаю, вы предложите кандидатуру хорошего министра, который будет патриотом Беларуси, будет достойно вести диалог не только на Востоке, но и на Западе, — сказал президент.