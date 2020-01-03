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Власти урезали лимиты льготного кредитования

04.01.2020 11:13 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Объем директивного кредитования снижен на 7,5% до 740 млн долларов.

Информация об этом содержится в постановлении правительства от 28 декабря, опубликованном на Национальном правовом портале.

Документ утверждает общие направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2020 году.

Кредитование физических лиц в 2020 году будет урезано на 8% до 29,3 млн рублей, субъектов хозяйствования – на 25,9% до 335,3 млн рублей.

А вот кредитование государственных программ по сравнению с 2019-м годом увеличится на 19% до 375,4 млн рублей. Повышение этих лимитов власти обусловливают запуском нового проекта – подпрограммы развития гражданской авиации, на которую планируется потратить 64,9 млн рублей.

«Кредитование в объемах, превышающих лимиты директивного кредитования, и по направлениям директивного кредитования, не предусмотренным этим постановлением, осуществляется без господдержки, если иное не установлено законодательными актами», - говорится в постановлении.

Директивные кредиты - те, которые предоставляются на преференциальных (льготных) условиях предприятиям, отраслям и населению.

Напомним, в 2016 году правительство приняло постановление, которым увеличивало кредитование госпредприятий, в первую очередь, АПК. В этом же документе было сказано, что на долю реального сектора и физлиц придется меньше средств. По мнению экспертов, директивное кредитование вредит и государству, и частникам.

В 2017 году лимит директивного кредитования государственных программ и мероприятий также сократили.

В том же году правительство приняло постановление №18, согласно которому льготное жилищное кредитование планировалось заменить кредитованием на рыночных условиях с адресной государственной поддержкой нуждающихся лиц.

 
 
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Объем директивного кредитования снижен на 7,5% до 740 млн долларов.
 
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