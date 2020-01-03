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Экс-депутат Анисим вернулась на работу в Академию наук, в президенты идти она передумала
04.01.2020 12:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-депутат Елена Анисим вернулась на работу в Институт языкознания Академии наук. В президентских выборах она участвовать передумала.
В Академии наук Анисим работала до избрания депутатом Палаты представителей шестого созыва. Она вернулась на ту же должность — научным сотрудником.
— Калегі збераглі стол, крэсла, а вось кампутар мяне не дачакаўся. Давядзецца нешта пакумекаць, пакуль добры з’явіцца. У ІТ-краіне без камп’ютара ні кроку не зробіш, тым больш калі задумана вялікая справа — новы тлумачальны слоўнік. Вельмі спадзяюся, што з дапамогай калег справімся з гэтай задачай, — написала у себя в
Ранее экс-депутат
— На сённяшні дзень не бачу сэнсу ўдзельнічаць у тым, вынік чаго ўжо загадзя распісаны. Гэта будзе трата рэсурсаў, сіл і падман надзей, — прокомментировала TUT.BY свое решение Анисим.
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В Институт языкознания Академии наук Анисим работала до избрания депутатом Палаты представителей шестого созыва. Она вернулась на ту же должность - научным...
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