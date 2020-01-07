ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк ограничил вознаграждение банкам при покупках в рассрочку

08.01.2020 20:59 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам ограничить размер вознаграждения 4% при потребительском кредитовании с использованием карт рассрочки. Это следует из письма регулятора.


Фото: TUT.BY

В 2019 году предметом дискуссии на рынке потребительского кредитования было использование карт рассрочки при покупке товаров или услуг. Негативную реакцию вызывала завуалированная комиссия банков.

По данным Нацбанка, при приобретении товаров (работ, услуг) физическим лицом и осуществлении платежа на условиях рассрочки размер вознаграждения, уплачиваемого организациями торговли (сервиса) банку, мог достигать более 30%. Для возмещения своих расходов по оплате услуг банков торговля включала расходы в цену товара и таким образом переносила их на потребителя независимо от того, приобретался товар с использованием карты рассрочки или нет.

В этой связи Нацбанк рекомендовал установить размер любого вида вознаграждения (тариф, комиссия, бонус, плата, оплата услуги и т.д.), уплачиваемого банку организациями торговли (сервиса), не более 4% от стоимости товара (работы, услуги).

Регулятор размер вознаграждения обосновал тем, что чистая процентная маржа (в годовом исчислении) на 1 декабря 2019 года составила 4,03%, а прогноз базовой инфляции на 2020 год установлен на уровне 4%.

Несмотря не рекомендательный статус письма, банки должны отчитаться о проведенной работе в течение месяца. «Ценное указание» следует применять с 8 января.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам ограничить размер вознаграждения 4% при потребительском кредитовании с использованием карт рассрочки. Это следует из...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси обсуждают создание базы данных со всеми доходами населения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика