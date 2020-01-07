Нацбанк ограничил вознаграждение банкам при покупках в рассрочку

Источник материала: Tut.by

Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам ограничить размер вознаграждения 4% при потребительском кредитовании с использованием карт рассрочки. Это следует из письма регулятора.



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В 2019 году предметом дискуссии на рынке потребительского кредитования было использование карт рассрочки при покупке товаров или услуг. Негативную реакцию вызывала завуалированная комиссия банков.

По данным Нацбанка, при приобретении товаров (работ, услуг) физическим лицом и осуществлении платежа на условиях рассрочки размер вознаграждения, уплачиваемого организациями торговли (сервиса) банку, мог достигать более 30%. Для возмещения своих расходов по оплате услуг банков торговля включала расходы в цену товара и таким образом переносила их на потребителя независимо от того, приобретался товар с использованием карты рассрочки или нет.

В этой связи Нацбанк рекомендовал установить размер любого вида вознаграждения (тариф, комиссия, бонус, плата, оплата услуги и т.д.), уплачиваемого банку организациями торговли (сервиса), не более 4% от стоимости товара (работы, услуги).

Регулятор размер вознаграждения обосновал тем, что чистая процентная маржа (в годовом исчислении) на 1 декабря 2019 года составила 4,03%, а прогноз базовой инфляции на 2020 год установлен на уровне 4%.

Несмотря не рекомендательный статус письма, банки должны отчитаться о проведенной работе в течение месяца. «Ценное указание» следует применять с 8 января.