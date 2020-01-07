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Нацбанк ограничил вознаграждение банкам при покупках в рассрочку
08.01.2020 20:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам ограничить размер вознаграждения 4% при потребительском кредитовании с использованием карт рассрочки. Это следует из письма регулятора.
В 2019 году
По данным Нацбанка, при приобретении товаров (работ, услуг) физическим лицом и осуществлении платежа на условиях рассрочки размер вознаграждения, уплачиваемого организациями торговли (сервиса) банку, мог достигать более 30%. Для возмещения своих расходов по оплате услуг банков торговля включала расходы в цену товара и таким образом переносила их на потребителя независимо от того, приобретался товар с использованием карты рассрочки или нет.
В этой связи Нацбанк рекомендовал установить размер любого вида вознаграждения (тариф, комиссия, бонус, плата, оплата услуги и т.д.), уплачиваемого банку организациями торговли (сервиса), не более 4% от стоимости товара (работы, услуги).
Регулятор размер вознаграждения обосновал тем, что чистая процентная маржа (в годовом исчислении) на 1 декабря 2019 года составила 4,03%, а прогноз базовой инфляции на 2020 год установлен на уровне 4%.
Несмотря не рекомендательный статус письма, банки должны отчитаться о проведенной работе в течение месяца. «Ценное указание» следует применять с 8 января.
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Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам ограничить размер вознаграждения 4% при потребительском кредитовании с использованием карт рассрочки. Это следует из...
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