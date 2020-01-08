Экс-депутат Анна Канопацкая нашла новую работу

Источник материала: Tut.by

Экс-депутат белорусского парламента Анна Канопацкая нашла новую работу — она будет представителем по странам восточной Европы в международной инвестиционно-технологической компании с головным офисом в Австрии.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В компании, которая занимается энергетикой, Канопацкая будет работать по специальности — отвечать за юридические вопросы. Помимо официальной работы, экс-депутат, как и говорила ранее, планирует заниматься политикой.

— Я остаюсь в политике, чтобы реализовать проекты по реформированию экономики и продвижению законопроектов, которые, как я считаю, помогут нашей стране. Политика — это не хобби, это большой и серьезный пласт работы, на который уходит много времени. Я благодарна премьер-министру, министерствам и ведомствам, которые остаются со мной на связи и понимают необходимость реформ в нашей стране, — рассказала TUT.BY Канопацкая.

Напомним, во время одного из последних заседаний парламента шестого созыва в декабре прошлого года премьер-министр Сергей Румас предложил Канопацкой работу в правительстве. Но депутат предложение не приняла .

Также Канопацкая заявляла о своих президентских амбициях — возможно, она примет участие в президентских выборах. Окончательное решение экс-депутат еще не приняла.