ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Накипело. Родственники осужденных по экономическим статьям объединились и обратились в АП

09.01.2020 11:53 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Родственники осужденных, объединившись в гражданскую инициативу «Справедливый приговор», обратились в Администрацию президента и несколькими требованиями. В письме на имя главы Администрации Игоря Сергеенко они требуют «восстановить конституционные права граждан нашей страны, осужденных несправедливыми приговорами», принять представителей инициативы лично, а главу государства — рассмотреть вопрос о создании на основе существующей комиссии по помилованию отдельного направления по рассмотрению дел, в обстоятельствах и приговорах которых есть вопросы, подробно описанные в письме.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Включить в комиссию предлагается судей Верховного и Конституционного судов, прокуроров, представителей правозащитных организаций, практикующих адвокатов.

Под письмом, которое есть в распоряжении редакции, более 2300 подписей.

Родственники ссылаются на памятное августовское совещание президента с силовиками, где Лукашенко много говорил о справедливости и презумпции невиновности. «Очевидно, что не все правоохранители услышали этот неоспоримый постулат, озвученный нашим Президентом. Именно поэтому, мы обращаемся к Вам, главе Администрации Президента за помощью в борьбе за справедливость».

В письме указывается на многочисленные нарушения в уголовных делах. По которым осуждены родственники: помещение в материалы дел подложных документов, оговор, оказание давления, неправильная квалификация содеянного, отсутствие доказательной базы, нарушения требований УПК. «Таким образом, в местах лишения свободы на долгие годы оказались люди, не имеющие той степени вины и того состава преступления, по которому их осудили».

— В судейском корпусе сформировалось стойкое убеждение в том, что дело, попавшее в суд, уже доказано на сто процентов. Они перестали обращать внимание на «искусственное создание доказательств, чтобы получить заранее нужный результат» на стадии предварительного следствия.

По оценке «Справедливого приговора», ситуация продолжает усугубляться.

— Доказательная база отсутствует, ходатайства стороны защиты отклоняются, показания свидетелей, данные в ходе судебных заседаний, не трактуются в пользу обвиняемых, вскрытые в суде факты подлога, нарушений, подтвержденные документально, не отражаются в приговорах. В основу приговоров судов избирательно приводятся показания свидетелей и исследованных документов, при этом не дается оценка противоречиям, свидетельствующим о недостоверности обстоятельств согласно версии осуждения.

При этом сомнения не трактуются в пользу обвиняемого, как это предусмотрено статьей 16 УПК.

— Доходит до абсурда: при отсутствии ущерба он назначается, а впоследствии признаются гражданские иски, не подтвержденные документально. При этом сам представитель гражданского истца сообщает, что подтвердить сумму ущерба не может. Или же имеют место случаи, в которых гражданский истец отказывается от предъявления иска, но при этом ущерб все равно назначается. В случаях хищения денежных средств судом не рассматривается конечный итог «присвоения» денег обвиняемым. В итоге назначается ущерб, основанный только на акте проведенной ревизии, назначенной следствием, либо ущерб, посчитанный самим следователем математическим путем, то есть на обвиняемого «вешается» вся сумма выявленной недостачи в организации.

Отдельно родственники обращают внимание на так называемые «явки с повинной», добытые у подозреваемых под давлением либо под «обещание отпустить», которые впоследствии не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и полностью опровергаются в суде.

— Следственные органы придерживаются своей цели: довести дело до суда и достигнуть очередной показатель раскрываемости, указанный руководством. Т.е. срабатывает «галочная система». Во многих случаях выводятся из-под ответственности действительно виновные лица, которых «переводят» в категорию свидетелей, чтобы хоть как-то материалы дела соответствовали предъявленному обвинению. При таких обстоятельствах страшно то, что людей лишили права на амнистию, УДО, а их семьи поддержки, а самое страшное веры в справедливость, законность и правосудие.

Особое внимание авторы письма обращают на то, что в настоящее время в отношении дел по экономическим преступлениям, отнесенных к коррупционным, складывается ситуация, аналогичная делам по ст. 328 УК. "В условиях усиления борьбы с коррупцией в жернова системы попадают люди, не совершавшие вменяемые им деяния. Следствие умышленно, неправильно квалифицирует состав преступления для того, чтобы появилась коррупционная составляющая: корыстный мотив, а также группа лиц по предварительному сговору. Ущерб оценивает следователь, экспертизы не назначаются". 

Родственники убеждены, что судебная система отступила от ключевых принципов правосудия, вроде презумпции невиновности, и, как правило, «приговор — это обвинительное заключение прокурора с некоторыми корректировками, а иногда и без них». При этом доля оправдательных приговоров ничтожно мала — менее 1,5% от всех приговоров, говорится в письме.

— Пересмотрев неочевидные приговоры с участием независимых членов комиссии по пересмотру уголовных дел, всесторонне, полно и объективно разобравшись в обстоятельствах каждого дела досконально, положив на чашу весов все сомнения в пользу осужденных, можно дать объективную оценку действиям определенных лиц и правовым последствиям, которые наступили для осужденных.

С целью гуманизации наказания инициатива предлагает внести изменение в законодательство в части зачета времени содержания под стражей как 1 день СИЗО = 2,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии в условиях общего и усиленного режимов, так как режим содержания в СИЗО суров и неравнозначен условиям даже тюремного заключения.

— Люди, еще не признанные виновными, уже по сути отбывают наказание в условиях перенаселения в крохотных камерах, сидячего положения без возможности достаточного количества ходьбы, отсутствия солнечного света, отопления, горячей воды, прослеживается потеря здоровья, много курящих в замкнутом не проветриваемом помещении и т.д. И такое содержание может растягиваться на годы, по ходатайству и заинтересованности следствия.

Также дискриминацией граждан и нарушением конституционного права на равенство всех перед законом названы изменения в УК, по которым лица, осужденные по коррупционным (экономическим) статьям, лишены права на условно-досрочное освобождение и иные послабления.

Среди участников инициативы родственники Андрея Доморацкого, Дмитрия Садыкова, Марины Морозовой, Владислава Букатенко, Людмилы Сонец, Владимира Битковского и многих других.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родственники осужденных, объединившись в гражданскую инициативу «Справедливый приговор», обратились в Администрацию президента и несколькими требованиями.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Экс-депутат Анна Канопацкая нашла новую работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика