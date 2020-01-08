Белорусы снова продали валюты больше, чем купили

За 2019 год граждане Беларуси продали валюты на $600 млн меньше, чем купили у банков, по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Всего продано в эквиваленте на $9763,3 млн, приобретено $9165,6 млн.

Физические лица больше меняли инвалюту: чистая продажа, по данным главного финансового регулятора страны, составила $597,7 млн.

Белорусы чаще сдавали наличную валюту (сальдо купли-продажи физлицами составил минус $1417,8 млн), а покупали больше в безналичном виде – на $820,1 млн.

По динформации Нацбанка, субъекты хозяйствования-резиденты продали валюты на $22 374,9 млн, купили – на $21 843,3 млн.

Нерезиденты же в 2019 году тоже больше продавали валюту: сдали на $947,5 млн в эквиваленте, купили - $375,6 млн.