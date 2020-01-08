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Хитроу скорректирует ключевые аспекты планов расширения

09.01.2020 12:30 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Администрация аэропорта Хитроу подтвердила свое намерение внести изменения в ключевые аспекты своих планов расширения после того, как Управление гражданской авиации, Civil Aviation Authority, CAA, порекомендовало отложить открытие третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта и сократить расходы на ранних стадиях проекта. По информации администрации аэропорта, в апреле будут опубликованы обновленные планы в рамках восьминедельной общественной консультации. Затем заявка на перепроектирование будет подана в Planning Inspectorate. Это будет предпринято к концу 2020 года. В настоящее время аэропорт Хитроу планирует открыть свою третью взлетно-посадочную полосу в период с 2028 по 2029 год, перенеся открытие с 2026 года после того, как CAA предложило отсрочку. Есть намерение избежать ранних затрат на строительство, которые легли бы на пассажиров в случае отмены проекта.

Корректировка аспектов проекта реконструкции может включать модернизацию работы общественного транспорта, доставляющего пассажиров в аэропорт и из аэропорта. Эмма Гилторп, исполнительный директор по расширению аэропорта Хитроу, сказала, что Великобритания готова к десятилетию совершенствования инфраструктуры, в ходе которого будет расширен аэропорт. Мы стремимся к тому, чтобы наши планы по-прежнему поддерживались и формировались местными жителями, поскольку мы готовимся обеспечить необходимый стране экономический рост, подчеркнула Эмма Гилторп.

www.constructionnews.co.uk
 
 
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Администрация аэропорта Хитроу подтвердила свое намерение внести изменения в ключевые аспекты своих планов расширения после того, как Управление гражданской...
 
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