Пересмотреть методы ценообразования, обосновать расчеты. Как будут регулировать цены на лекарства

Источник материала: Tut.by

По инициативе Министерства антимонопольного регулирования и торговли на общественное обсуждение в Беларуси вынесен проект указа президента , который вносит существенные изменения в условия ценообразования отечественных и импортируемых лекарств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Центральное предложение проекта указа, отмечает юрист Arzinger Михаил Ходосевич, — ограничение действия законодательства о ценообразовании только лекарствами, относящимися к числу основных лекарственных средств, перечень которых утвержден Минздравом (на данный момент это чуть меньше половины всех зарегистрированных лекарственных средств в Беларуси). Аналогично предлагается регулировать цены на изделия медицинского назначения и медицинскую технику по перечням Минздрава.

Общий подход остается прежним: законодатель регулирует размер оптовой надбавки к отпускной цене (то есть цене непосредственно производителя или импортера при ввозе товаров из-за границы) на товары при осуществлении оптовой торговли и размер торговой (итоговой) надбавки при ведении розничной торговли в отношениях с потребителями.

Предельный размер торговой надбавки, с учетом которой товар уже доходит к потребителю, установлен в зависимости от отпускной цены за единицу товара и составляет в отношении лекарственных средств и изделий медицинского назначения:

— 35% при отпускной цене на товар до 1 базовой величины;

— 20% — при цене от 1 до 5 базовых величин;

— 10% — при отпускной цене свыше 5 базовых величин.

В отношении медицинской техники предельный размер торговой надбавки установлен в размере 40% при отпускной цене за единицу товара до 1 тысячи базовых величин и 10% — при цене свыше 1 тысячи базовых величин.

При этом предлагается установить контроль и за размером оптовой надбавки еще до того, как товар дойдет до стадии непосредственно ритейла: оптовая надбавка должна составлять не более 20% от общей торговой надбавки в отношении лекарственных средств и изделий медицинского назначения и 40% для медицинской техники.

Что касается товаров, ввезенных из-за рубежа для реализации в Беларуси, их отпускная цена должна устанавливаться импортером исходя из контрактной цены, пересчитанной в белорусские рубли на дату выпуска товара, которые плюсуются с расходами по импорту товаров (таможенные платежи, расходы на страхование, налоги и т.д.) и надбавкой, размер которой не должен превышать 5%. Указанный порядок предложено задействовать при ввозе товаров как из стран-участниц ЕАЭС, так и из иных стран.

Кроме того, предлагается ввести обязанность для участников рынка подтверждать отпускные цены на товары экономическими расчетами.

Производители, как и ранее, смогут предоставлять покупателям скидки с отпускных цен. При предоставлении скидок оптовая и торговая надбавки применяются к отпускной цене, уменьшенной на размер скидки.

Производители и импортеры при ведении оптовой торговли будут вправе предоставлять своим контрагентам оптовые скидки. При дальнейшей реализации таких товаров организации и предприниматели, ведущие оптовую торговлю, используют отпускные цены производителей (импортеров) без применения своей оптовой надбавки.

Новый указ направлен, прежде всего, на то, чтобы обязать продавцов делать экономическое обоснование при формировании цены на наиболее значимые и востребованные лекарства, медицинскую технику и изделия в Беларуси, а также на товарные позиции, на которые периодически образуется дефицит на внутреннем рынке. Текущее регулирование этой задачи не решает, отмечает Михаил Ходосевич. В теории и на практике возможны целые цепочки поставок, в каждом звене которой (от продавца к продавцу) может формироваться своя торговая надбавка и налоговые отчисления в пользу бюджета той страны, где происходит сделка купли-продажи.

— Поскольку значительную часть рынка медицинских товаров в Беларуси составляют государственные закупки, новый порядок позволит сократить расходы бюджетных средств, особенно в отношении закупок из-за рубежа. При этом торговые организации будут вынуждены пересмотреть свои методы ценообразования и подвести их под обоснованные экономические расчеты, — считает юрист. — Вместе с тем, большая свобода ценообразования в отношении товаров, не включенных в перечни Минздрава, позволит участникам торговли более чутко реагировать на конъюнктуру рынка и, на наш взгляд, поспособствует развитию конкуренции.

Общественное обсуждение проекта указа продлится до 20 января.