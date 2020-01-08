Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Saint-Gobain объявляет победителей 14-го конкурса MultiComfort House Студенты из Южной Африки, Беларуси и Германии стали победителями 14-го конкурса студенческих работ MultiComfort House. В 2004 году данный конкурс организовал концерн Saint-Gobain....

Студенты из Южной Африки, Беларуси и Германии стали победителями 14-го конкурса студенческих работ MultiComfort House. В 2004 году данный конкурс организовал концерн Saint-Gobain. Участники должны были разработать проект, основанный на принципах концепции мультикомфорта, то есть создания оптимальной внутренней среды с необходимой концентрацией свежего воздуха, с тепловым, визуальным и акустическим комфортом устойчивым и энергоэффективным способом, как объяснили организаторы. Действуя в тесном сотрудничестве с Департаментом планирования муниципалитета Дубаи и Dubai Properties Group, концерн Saint-Gobain поставил задачу разработать межкультурный общественный проект в культурной деревне Дубаи на берегу залива Аль-Джаддаф. Учитывая жаркий и влажный климат Дубаи, студенты должны были найти способ снижения энергопотребления систем охлаждения и вентиляции, не ставя под угрозу ни один из видов удобства жителей. В то же время требовалось обеспечить оптимальные отношения с окружающей средой.Относительно результатов Пьер-Андре де Шалендар, президент и главный исполнительный директор Saint-Gobain, отметил, что последний конкурс запомнится высоким качеством проектов, представленных студентами. Я всегда поражаюсь их инновационному духу, который позволяет использовать решения Saint-Gobain Multi-Comfort для создания лучших и великолепных жилых мест повсюду, подчеркнул Пьер-Андре де Шалендар.Третье место заняли Тобиас Брец и Дилл Хан из Hochschule Darmstadt, Германия. Второе Вероника Супрунюк из Брестского государственного университета, Беларусь. Ее работа на фото. А на первом месте оказались Ваин Пармананда и Мтокозиси Сибиси из KwaZulu-Natal University, Южная Африка. Кроме того, жюри присудило почетный приз команде в составе Алехандры Гомес, Паулино Поведа и Сантьяго Родригеса, Испания, а также Иоанны Внучек, Польша.Студенческий конкурс MultiComfort House проливает свет на невероятные усилия молодого поколения талантливых архитекторов, которые внесут ключевой вклад в обеспечение того, чтобы Дубаи обладал устойчивой окружающей средой в соответствии с нашим видением лидерства, сказала Самира Аль Раис, старший директор по политике и стратегии устойчивого развития Генерального секретариата Исполнительного совета Дубаи.Давид Басульто, член жюри, основатель и генеральный директор сайта ArchDaily, напомнил, что конкурс предоставляет студентам уникальную и прочную основу для развития своих навыков, что можно реализовать, работая на реальном пятне застройки и решая проблемы комфорта в экстремальных условиях.В ходеконкурса 50 команд студентов из 28 стран-участниц представили свои проекты на четырех презентациях перед международным жюри, в состав которого входили представители муниципалитета Дубаи, а также архитекторы и эксперты.www.archdaily.com