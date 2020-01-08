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«Это не пиар и не маркетинговый ход». Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье и ввел новый заём на строительство дач
09.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Беларусбанк
Напомним, Беларусбанк с 20 ноября 2019 года
- Снижение банком процентной ставки по кредитам, это не пиар, не маркетинговый ход. Такие решения принимаются только с учетом объективной ситуации на финансовом рынке. Учитывая, что в 2019 году наш банк регулярно снижал ставки по кредитам, как на недвижимость, так и на потребительские, мы оперативно реагируем на перемены, - рассказали в банке.
Также, по словам сотрудников Беларусбанка, глобальных изменений снижение процентных ставок по кредитам на недвижимость за собой не повлечет.
Беларусбанк также ввел новый кредит на недвижимость «Стройдом» — на строительство (приобретение) домокомплектов, строительство дома для сезонного и временного проживания (дачи, садового домика). Ставка — 12,47% годовых (ставка рефинансирования + 3,47 процентного пункта). Кредит выдается на срок до 12 лет, в размере до 70 000 рублей.
- Учитывая популярность кредита «Ипотека с нами», наши клиенты сами подсказали нам, как сделать продукт «Стройдом» привлекательнее и интереснее: проценты по кредиту погашаются равными суммами, в соответствии с графиком, как и в «Ипотека с нами». Такой подход позволяет клиенту воспользоваться большей суммой кредита, а значит выбрать наиболее подходящий для себя домокомплект, - поделились в банке. - «Беларусбанк» всегда открыт к сотрудничеству и на базе нового продукта «Стройдом» мы готовы обсуждать условия партнерства с профильными компаниями, осуществляющими строительство (реализацию) домокомплектов, модульных домов, садовых (дачных) домиков.
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«Это не пиар и не маркетинговый ход». Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье и ввел новый заём на строительство дач
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на недвижимость — до 12,47% годовых (ставка рефинансирования + 3,47 процентного пункта). До изменений ставка составляла 12,89%. Банк...
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