Компании Гуцериева поставят в январе в Беларусь 750 тысяч тонн нефти

Источник материала: Tut.by

Нефтяные компании группы «Сафмар», подконтрольной российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву, готовы поставить в Беларусь в январе около 750 тысяч тонн нефти. Об этом сообщил TUT.BY источник, знакомый с планами группы.



Осовные нефтяные активы «Сафмара» — это «Русснефть» и «Нефтиса». Фото: Reuters

В первом квартале «Сафмар» должен был поставить в Беларусь 750 тысяч тонн нефти — 650 тысяч тонн по трубопроводу и еще 100 тысяч тонн по железной дороге. «Но вероятно, что уже по итогам января весь этот объем будет поставлен в Беларусь», — сказал собеседник.

Первые поставки начались уже на прошлой неделе. До 10 января нефтяные компании Михаила Гуцериева должны поставить в Беларусь около 130 тыс. тонн нефти.

Пресс-служба группы «Сафмар» в ответ на запрос TUT.BY не стала комментировать возможный объём поставок нефти в Беларусь. При этом в пресс-службе отметили, что добыча нефти компаниями группы в 18 млн тонн «позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Беларусь в полном объеме, согласно утвержденному министерством энергетике РФ графику».

4 января пресс-служба госконцерна «Белнефтехима» сообщила , что Беларусь договорилась о поставке первой партии нефти из России без премии для поставщика. В этот же день прокачка нефти на белорусские НПЗ была возобновлена. По информации российских СМИ, речь шла о компаниях Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко.

«Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года», — говорилось в сообщении «Белнефтехима».

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивал на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.

Ни Минск, ни Москва не раскрывают цену поставок. По данным Белстата, в январе-октябре 2019 года Беларусь импортировала нефть из России по средней цене 364 доллара за тонну.

В начале января белорусские НПЗ — Мозырский и Новополоцкий («Нафтан») — снизили загрузку до технологического минимума из-за приостановки поставок российской нефти. Кроме того, Минск временно приостановил экспорт нефтепродуктов, дабы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.

Поставки от компаний Гуцериева — это небольшой объем. В середине декабря правительства России и Беларуси согласовали индикативный баланс поставок нефти на 2020 год, который предполагает импорт в страну 24 млн тонн, из них по трубопроводу — 23,5 млн тонн. ТАСС со ссылкой на высокопоставленного источника в отрасли сообщил, что российские компании готовы возобновить поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, но только в случае их согласия работать на рыночных условиях 2019 года.

В 2018 году Михаил Гуцериев говорил TUT.BY, что его компании поставляет нефть на два белорусских нефтеперерабатывающих завода в объеме от 500 тысяч до 1 млн тонн в год.

— Все зависит от выделенных квот. Продаем нефтепродукты. Это позволяет зарабатывать неплохие деньги. Но мы не вывозим их из Беларуси, а инвестируем здесь. Все нефтяные деньги остаются в стране. Я еще не вывез из Беларуси ни одного цента. Ни на Запад, ни в Россию, — сказал бизнесмен.