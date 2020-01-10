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МАРТ разъяснил порядок расчёта прироста платы за ЖКУ в 2020 году

11.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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МАРТ разъяснил порядок расчёта прироста платы за ЖКУ в 2020 году
При установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2020 год соблюдены все поручения Главы государства об увеличении платежа не более чем на $5. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович.

Министр пояснил, что фактический платеж за ЖКУ зависит не только от самих тарифов, установленных государством, но и от общей площади жилого помещения, количества жильцов, а также от объема потребленных услуг. Поэтому фактический платеж отличается у различных потребителей. «Чтобы обеспечить единообразие при проведении расчетов повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в рамках установленного предела, разработана соответствующая инструкция», — напомнил Владимир Колтович.

По инструкции в основу расчета заложена стандартная двухкомнатная квартира с общей площадью 48 кв.м, тремя жильцами и нормативном потреблении услуг. Предполагается, что она оборудована газовой плитой, системой централизованного отопления и горячего водоснабжения. «Расчеты на основании показаний по отдельно взятой квартире будут некорректными. Это не соответствует нормативным правовым актам», — подчеркнул Владимир Колтович.

Соответствующие разъяснения МАРТ разместил и на своем сайтеИнструкция № 84/17/33/54 утверждена постановлением МАРТ, министерств жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, финансов от 11 октября 2019 года.

Напомним, 30 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 490 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2020 год». Жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг повысятся в пределах $5.

Тарифы будут повышаться в два этапа. С 1 января (суммарно на $3,5) поднялись тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, обращению с твердыми коммунальными отходами, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня, после завершения отопительного сезона, увеличится тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения (на $1,5). Тарифы на техническое обслуживание жилых домов и запорно-переговорных устройств сохраняются на уровне 2019 года.

«В условиях роста жилищно-коммунальных платежей государство продолжит поддерживать население через предоставление безналичных жилищных субсидий. Они полагаются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% в сельской местности», — напомнили в пресс-службе. Там добавили, что за январь-октябрь 2019 года безналичные жилищные субсидии получили 21,6 тыс. семей на сумму более Br1,1 млн.


МАРТ разъяснил порядок расчёта прироста платы за ЖКУ в 2020 году
МАРТ разъяснил порядок расчёта прироста платы за ЖКУ в 2020 году

 
 
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