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МАРТ разъяснил порядок расчёта прироста платы за ЖКУ в 2020 году
11.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Министр пояснил, что фактический платеж за ЖКУ зависит не только от самих тарифов, установленных государством, но и от общей площади жилого помещения, количества жильцов, а также от объема потребленных услуг. Поэтому фактический платеж отличается у различных потребителей. «Чтобы обеспечить единообразие при проведении расчетов повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в рамках установленного предела, разработана соответствующая инструкция», — напомнил Владимир Колтович.
Соответствующие разъяснения МАРТ разместил и на своем
Напомним, 30 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 490 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2020 год». Жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг повысятся в пределах $5.
Тарифы будут повышаться в два этапа. С 1 января (суммарно на $3,5) поднялись тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, обращению с твердыми коммунальными отходами, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.
С 1 июня, после завершения отопительного сезона, увеличится тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения (на $1,5). Тарифы на техническое обслуживание жилых домов и запорно-переговорных устройств сохраняются на уровне 2019 года.
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> При установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2020 год соблюдены все поручения Главы государства об увеличении платежа не более чем на $5. Об этом...
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