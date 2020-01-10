Как и зачем сносят Республиканский Дом ДОСААФ в Минске — фоторепортаж

Несмотря на историческую значимость объекта, Республиканский Дом ДОСААФ прямо сейчас разрушает экскаватор. Если ранее в 4-зальном музее насчитывалось более 2-х тысяч экспонатов, раскрывающих историю Оборонного общества Беларуси, то теперь здание напоминает груду строительных отходов. Музей переедет в другое место, здесь же появится новый участок первого транспортного кольца Минска. По задумке архитекторов, он поможет разгрузить автомобильный трафик из центра столицы.