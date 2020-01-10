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Как и зачем сносят Республиканский Дом ДОСААФ в Минске — фоторепортаж
11.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Республиканский Дом ДОСААФ расположен по адресу ул. Московская, 6. У здания богатая история — с 1982 года объект используется как оборонный музей, получивший статус «народный». Однако век здания подошел к концу. Это и другие строения в границах Домашевского переулка и улицы Толстого сносят.
Несмотря на историческую значимость объекта, Республиканский Дом ДОСААФ прямо сейчас разрушает экскаватор. Если ранее в 4-зальном музее насчитывалось более 2-х тысяч экспонатов, раскрывающих историю Оборонного общества Беларуси, то теперь здание напоминает груду строительных отходов. Музей переедет в другое место, здесь же появится новый участок первого транспортного кольца Минска. По задумке архитекторов, он поможет разгрузить автомобильный трафик из центра столицы.
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Республиканский Дом ДОСААФ расположен по адресу ул. Московская, 6. У здания богатая история — с 1982 года объект используется как оборонный музей, получивший статус...
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