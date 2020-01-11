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На 1 копейку подорожает автомобильное топливо на автозаправках 12 января

12.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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На 1 копейку подорожает автомобильное топливо на автозаправках 12 января
Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 12 января увеличивается на 1 копейку, сообщает концерн «Белнефтехим».

Цена топлива составит:

  • АИ-92-К5-Евро – 1,66 руб.,
  • АИ-95-К5-Евро – 1,76 руб.,
  • АИ-98-К5-Евро – 1,98 руб.,
  • ДТ – 1,76 руб.

Как пояснили в концерне, изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти.

 
 
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> Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 12 января увеличивается на 1 копейку, сообщает концерн «Белнефтехим». Цена топлива составит: ...
 
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