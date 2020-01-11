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На 1 копейку подорожает автомобильное топливо на автозаправках 12 января
12.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Цена топлива составит:
Как пояснили в концерне, изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти.
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> Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 12 января увеличивается на 1 копейку, сообщает концерн «Белнефтехим». Цена топлива составит: ...
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