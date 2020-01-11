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Глава партии Белорусская социал-демократическая Грамада намерен выдвинуться кандидатом в президенты

11.01.2020 22:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень намерен выдвинуться кандидатом в президенты. Соответствующее решение было принято на заседании Центральной Рады БСДГ, прошедшей в Минске 11 января, сообщил Черечень БелаПАН.


Сергей Черечень. Фото: bsdg.by

Как отметил политик, основная задача выдвижения партией его кандидатуры — набраться опыта в предстоящей избирательной кампании.

«Задача — по максимуму набраться опыта, как и на парламентской кампании. Мы работаем в новом составе чуть больше года, и нам нужен опыт. У нас есть понимание, что на этих президентских выборах будет та же ситуация с подсчетом голосов, что и на парламентских. Но 2025 — это та переломная дата, когда мы сможем по-настоящему участвовать в избирательной кампании. Сейчас мы ставим планку, как минимум, на второе место по результатам, а не по подсчету», — сказал Черечень.

По его словам, сейчас идет подготовка предвыборной программы. В ближайшее время пройдет встреча с экспертами и представителями бизнеса, после их оценки и доработки программа будет опубликована.

«Мы перерабатываем старую программу еще из 90-ых, оставляем фундаментальные моменты, и подводим к реалиям современной жизни. Среди прочего, меня интересуют вопросы бизнеса, потому что социальное обеспечение базируется на экономике, а она сейчас не работает. Нет экономики — нет нормальной жизни для граждан», — сказал партийный лидер.

По его словам, переговоры с другими оппозиционными структурами не велись. Есть несколько организаций, с кем рассматривается возможность сотрудничества, но это не политические партии.

«Шансы собрать подписи в поддержку моего выдвижения абсолютно реальны. Мы уже собрали коллектив, который будет формировать штаб, проехались по регионам. Люди есть, и они готовы собирать подписи — 100 000 это адекватная цифра, но придется поработать», — сказал председатель БСДГ.

Сергей Черечень родился в мае 1985 года в Кричеве. Окончил Могилевский государственный областной лицей, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. В 2016 году выдвигался кандидатом в депутаты Палаты представителей от Коммунистической партии Беларуси, вышел из нее по собственному желанию в конце 2017. В 2018 году был избран председателем БСДГ. На своем посту он сменил основателя партии, экс-председателя Верховного совета Республики Беларусь Станислава Шушкевича. Также с 2017 года — председатель общественного объединения «Дипломатия».

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметил политик, основная задача выдвижения партией его кандидатуры - набраться опыта в предстоящей избирательной кампании.
 
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