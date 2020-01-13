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Кремль дожимает: нефтяным компаниям РФ «рекомендовано» не поставлять нефть в Беларусь
14.01.2020 11:56 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
По данным российских СМИ, российское руководство дало рекомендацию всем крупным нефтяным компаниям прекратить и не возобновлять поставки нефти в Беларусь.
Об этом
При этом Кремль решил не доводить ситуацию с поставками нефти до полноценного кризиса, дав добро на поставки в Беларусь нефти компанией Михаила Гуцериева: для работы НПЗ этого хватит, однако Беларуси четко дают понять, кто в переговорах играет роль лидера.
Отметим, что накануне белорусская и российская стороны
9 января Лукашенко
Ранее стало известно, что
В январе 750 тыс.т нефти в Беларусь
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По данным российских СМИ, российское руководство дало рекомендацию всем крупным нефтяным компаниям прекратить и не возобновлять поставки нефти в Беларусь.
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