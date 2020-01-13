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Кремль дожимает: нефтяным компаниям РФ «рекомендовано» не поставлять нефть в Беларусь

14.01.2020 11:56 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По данным российских СМИ, российское руководство дало рекомендацию всем крупным нефтяным компаниям прекратить и не возобновлять поставки нефти в Беларусь.

Об этом сообщает российский «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Издание пишет, что прекращение поставок нефти в Беларусь - один из ходов, чтобы договориться по интеграции экономик, и данный спор выходит за рамки экономической тематики.

При этом Кремль решил не доводить ситуацию с поставками нефти до полноценного кризиса, дав добро на поставки в Беларусь нефти компанией Михаила Гуцериева: для работы НПЗ этого хватит, однако Беларуси четко дают понять, кто в переговорах играет роль лидера.

Отметим, что накануне белорусская и российская стороны провели переговоры по тарифам на уровне антимонопольных ведомств. Однако прийти к компромиссу сторонам не удалось: белорусская сторона предложила повысить тарифы на 2020 год согласно действующей методике, утвержденной двумя регуляторами, а также договоренностям, достигнутым в августе 2019 года, у российской стороны возникли определенные вопросы по расчетам, проведенным ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

9 января Лукашенко заявил, что Россия хочет, чтобы Беларусь покупала у нее нефть по цене выше мировой.

Ранее стало известно, что ставка налога для компаний, транспортирующих нефть и нефтепродукты, составит 50% от прибыли. С 1 января подача российской нефти на белорусские НПЗ была остановлена, а непрерывная партия перестала поступать 31 декабря.

В январе 750 тыс.т нефти в Беларусь поставит группа компаний «Сафмар», принадлежащая российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву.

 
 
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По данным российских СМИ, российское руководство дало рекомендацию всем крупным нефтяным компаниям прекратить и не возобновлять поставки нефти в Беларусь.
 
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