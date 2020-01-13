Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Циркулярная экономика и бережливое производство в приоритете: компания ROCKWOOL присоединилась к Фонду Эллен Макартур Компания ROCKWOOL стала членом международного сообщества – Фонда Эллен Макартур, занимающегося вопросами циркулярной экономики, Circular Economy 100, далее CE100. Данная...

Компания ROCKWOOL стала членом международного сообщества – Фонда Эллен Макартур, занимающегося вопросами циркулярной экономики, Circular Economy 100, далее CE100. Данная организация объединяет коммерческие, правительственные и образовательные учреждения для того, чтобы совместными усилиями осуществить переход к циркулярной экономике. Участие в проекте CE100 дает возможность компании ROCKWOOL обмениваться ценным опытом, знаниями и идеями по внедрению системы замкнутого цикла с ведущими компаниями, ставящими вопросы экологии, циркулярной экономики и бережливого производства в приоритет своей стратегии. Это тот самый пример сотрудничества внутри сообщества CE100, которое позволяет достичь более быстрого и значительного успеха, чем мы могли бы добиться сами. Мы рады приветствовать ROCKWOOL, потому что эта компания сможет поделиться своим уникальным опытом с членами нашей команды, занимающимися вопросами экологии в строительном секторе, заявил Джо Мерфи, руководитель проекта CE100 Фонда Эллен Макартур.Циркулярная экономика, это система, построенная на трех принципах, каковыми являются минимизация отходов и отсутствие негативного влияния на экологию, максимальное использование производимой продукции и воспроизводство природных ресурсов. Это особенно актуально для строительной отрасли, которая потребляет почти половину всех ресурсов, добываемых каждый год, и производит треть глобальных отходов, большая часть которых попадает на свалку.Являясь частью проекта CE100, мы имеем гораздо больше возможностей для тесного сотрудничества с другими компаниями, стремящимися к замкнутому циклу производства в своих сферах, рассказывает Мирелла Витале, старший вице-президент ROCKWOOL Group. Наши изделия из каменной ваты долговечны и пригодны для переработки, поэтому они уже имеют циклические свойства. Будет очень ценно поработать в тесном контакте с другими компаниями, партнерами и регулирующими органами, чтобы улучшить, к примеру, методы обращения с отходами и оптимизировать схемы утилизации и повторного использования материалов.ROCKWOOL занимается переработкой своей продукции в 10 странах мира, в том числе и в России, и планирует увеличить их количество до 15 к 2022 году и до 30 к 2030 году. В 2018 году компания ROCKWOOL переработала 130 тысяч тонн каменной ваты, и эта цифра будет расти по мере появления новых площадок для внедрения системы замкнутого цикла производства.www.rockwool.ru