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Системы кондиционирования воздуха от Liebherr для Siemens Mobility Austria

14.01.2020 12:41 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Не так давно Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co KG, Австрия, и Siemens Mobility Austria GmbH, Австрия, подписали контракт на поставку 50 систем кондиционирования воздуха для CDJet, чешской версии скоростных поездов Railjet. Оборудование планируется поставить до 2021 года. С 2021 года чешский оператор České Dráhy начнет эксплуатацию скоростных поездов на маршруте Будапешт-Братислава-Прага. В комплект поставки входят компактные кондиционеры, которые устанавливаются в зоне пола вагона, а также сопутствующие периферийные устройства и детали. С этим контрактом Liebherr продолжает успешное сотрудничество с Siemens.

www.liebherr.com
 
 
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Не так давно Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co KG, Австрия, и Siemens Mobility Austria GmbH, Австрия, подписали контракт на поставку 50 систем кондиционирования воздуха для CDJet, чешской...
 
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