Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Системы кондиционирования воздуха от Liebherr для Siemens Mobility Austria Не так давно Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co KG, Австрия, и Siemens Mobility Austria GmbH, Австрия, подписали контракт на поставку 50 систем кондиционирования воздуха для CDJet, чешской...

Не так давно Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co KG, Австрия, и Siemens Mobility Austria GmbH, Австрия, подписали контракт на поставку 50 систем кондиционирования воздуха для CDJet, чешской версии скоростных поездов Railjet. Оборудование планируется поставить до 2021 года. С 2021 года чешский оператор České Dráhy начнет эксплуатацию скоростных поездов на маршруте Будапешт-Братислава-Прага. В комплект поставки входят компактные кондиционеры, которые устанавливаются в зоне пола вагона, а также сопутствующие периферийные устройства и детали. С этим контрактом Liebherr продолжает успешное сотрудничество с Siemens.www.liebherr.com