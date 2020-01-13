Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приглашение на семинар "Основы категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности. Изменения в ТКП 474-2013" Приглашение на семинар"Основы категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности. Изменения в ТКП 474-2013"22 января 2020 года г. МинскНадлежащий уровень...

Приглашение на семинар"Основы категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности. Изменения в ТКП 474-2013"22 января 2020 года г. МинскНадлежащий уровень пожарной безопасности процессов обеспечивается результатам определения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности согласно действующим в Республике Беларусь требованиям ТКП 474-2013 "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".Категории присваиваются помещениям (пожарным отсекам), зданиям и наружным установкам классов функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3. Однако модернизация старых объектов и внедрение новых технологических процессов сегодня ставит проектировщика перед сложной задачей безошибочного определения категории по взрывопожарной и пожарной опасности. К тому же нередко при проектировании ставится под сомнение вопрос о принятии правильного решения: к объекту может быть применено несколько ном, однако специальные конкретики не дают, а общие требования "загоняю" в применение избыточных противопожарных мер.Для поиска ответов на наболевшие в практике категорирования вопросы унитарное предприятие "ИвентМедиа" проводит семинар "Основы категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности. Изменения в ТКП 474-2013". В то же время основной целью нашего семинара является обмен практическим опытом в области по взрывопожарной и пожарной опасности с конкретными примерами и аргументированным экспертным мнением.На семинаре будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы, включающие в себя:1. Существующая сегодня правовая платформа категорирования объектов по взрывопожарной и пожарной опасности и ее применение в развитие действия ТКП 45-2.02-315-2018.2. Требования категорирования к структуре расчета, оформлению, обоснованию справочной информации.3. Типичные ошибки при категорировании помещений с технологическим оборудованием, при категорировании наружной установки. Сценарии расчета с отсутствием подробной информации по составу горючего вещества, с обоснованием времени выхода горючего вещества из аппарата в объем помещения.4. Практика использования изменений № 1, № 2, № 3 к ТКП 474 "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".5. Примеры расчета категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.К участию приглашаются: руководители, главные инженеры, проектировщики, специалисты по ПБ, охране труда и ТБ, а также все заинтересованные специалисты.Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться, позвонив по телефону/факсу: (017)221-02-25/28, или по электронной почте: info@eventmedia.by.Справки по телефонам: (017) 221-02-25/28, + 375 29 596 61 77 – Виктория.