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Приглашение на семинар "Основы категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности. Изменения в ТКП 474-2013"

14.01.2020 12:50 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Приглашение на семинар
"Основы категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности. Изменения в ТКП 474-2013"

22 января 2020 года г. Минск

Надлежащий уровень пожарной безопасности процессов обеспечивается результатам определения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности согласно действующим в Республике Беларусь требованиям ТКП 474-2013 "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".
Категории присваиваются помещениям (пожарным отсекам), зданиям и наружным установкам классов функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3. Однако модернизация старых объектов и внедрение новых технологических процессов сегодня ставит проектировщика перед сложной задачей безошибочного определения категории по взрывопожарной и пожарной опасности. К тому же нередко при проектировании ставится под сомнение вопрос о принятии правильного решения: к объекту может быть применено несколько ном, однако специальные конкретики не дают, а общие требования "загоняю" в применение избыточных противопожарных мер.
Для поиска ответов на наболевшие в практике категорирования вопросы унитарное предприятие "ИвентМедиа" проводит семинар "Основы категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности. Изменения в ТКП 474-2013". В то же время основной целью нашего семинара является обмен практическим опытом в области по взрывопожарной и пожарной опасности с конкретными примерами и аргументированным экспертным мнением.

На семинаре будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы, включающие в себя:
1. Существующая сегодня правовая платформа категорирования объектов по взрывопожарной и пожарной опасности и ее применение в развитие действия ТКП 45-2.02-315-2018.
2. Требования категорирования к структуре расчета, оформлению, обоснованию справочной информации.
3. Типичные ошибки при категорировании помещений с технологическим оборудованием, при категорировании наружной установки. Сценарии расчета с отсутствием подробной информации по составу горючего вещества, с обоснованием времени выхода горючего вещества из аппарата в объем помещения.
4. Практика использования изменений № 1, № 2, № 3 к ТКП 474 "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".
5. Примеры расчета категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.

К участию приглашаются: руководители, главные инженеры, проектировщики, специалисты по ПБ, охране труда и ТБ, а также все заинтересованные специалисты.
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться, позвонив по телефону/факсу: (017)221-02-25/28, или по электронной почте: info@eventmedia.by.
Справки по телефонам: (017) 221-02-25/28, + 375 29 596 61 77 – Виктория.
 
Теги: Минск
 
 
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Приглашение на семинар"Основы категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности. Изменения в ТКП 474-2013"22 января 2020 года г. МинскНадлежащий уровень...
 
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