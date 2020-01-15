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«За €100 тысяч реально купить квартиру с двумя спальнями в 500 метрах от моря». Эксперт о покупке недвижимости в Испании

15.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

300 солнечных дней в году, отсутствие зимы, вкуснейшие морепродукты, первоклассные пляжи и богатое историческое наследие – все это, конечно, об Испании. Не удивительно, что ежегодно десятки тысяч человек со всех стран мира покупают недвижимость на побережье Средиземного моря, от Барселоны до Малаги. Обо всех нюансах покупки и владения недвижимостью в Испании Международная платформа недвижимости REALTING поговорила с администратором компании EspanaTour Ириной Рудь.

«За €100 тысяч реально купить квартиру с двумя спальнями в 500 метрах от моря». Эксперт о покупке недвижимости в Испании

"Цены на недвижимость растут”

- Что сейчас происходит с ценами на недвижимость в Испании? Как изменилась стоимость квартир за последний год?

Несмотря на нестабильную ситуацию в некоторых странах Европы, экономика Испании в настоящий момент находится на подъеме. Это касается и ситуации с недвижимостью. Испанская недвижимость демонстрирует рост в 4-6% годовых. Если говорить о рынке новостроек, то там, согласно данным статистического комитета, эта цифра может доходить до 10, а в некоторых регионах – и до 15%. К примеру, значительно увеличились цены на недвижимость в городе Пилар-де-ла-Орадада, в районе которого год назад был открыт новый международный аэропорт.

- Какие испанские регионы сегодня наиболее востребованы у иностранных покупателей?

«За €100 тысяч реально купить квартиру с двумя спальнями в 500 метрах от моря». Эксперт о покупке недвижимости в Испании

- Если говорить о русскоязычных покупателях, то чаще всего в запросах мы видим или Барселону вместе с окрестностями, или Коста Бланку. Так как я работаю именно с Коста Бланкой, то остановлюсь на этом регионе подробнее. Среди городов, которые интересуют покупателей здесь, я бы выделила такие, как Ориуэла Коста, Торревьеха и Бенидорм. Если основываться на статистике нашей компании, то более половины клиентов покупают недвижимость в зоне Ориуэла Коста. Этот курортный район на юге Коста Бланки в последние годы значительно продвинулся в плане развития инфраструктуры. Здесь появилось много современных жилых комплексов, ресторанов, магазинов, отелей, также здесь расположены несколько гольф-полей. При этом цены на апартаменты по-прежнему остаются доступными. Неудивительно, что недвижимость здесь становится все более привлекательной.

«За €100 тысяч реально купить квартиру с двумя спальнями в 500 метрах от моря». Эксперт о покупке недвижимости в Испании

Также большой популярностью пользуется Торревьеха и небольшие курортные поселки вокруг нее. Торревьеха располагается в центральной части Коста Бланки. Это живописный испанский городок с отличными песчаными пляжами, скалистыми бухтами, интересными музеями и гостеприимными жителями. Кстати, именно в Торревьехе проживает самая крупная в Испании русская община.

Что касается Бенидорма, то следует понимать, что это – настоящий испанский Лас-Вегас. Здесь много очень высотных жилых домов и отелей, шикарных ресторанов, ночных клубов и аквапарков. Если говорить о ценах на недвижимость, то в Бенидорме они одни из самых высоких на Коста Бланке. Например, если с бюджетом в 150 тысяч евро на юге региона вы можете приобрести приличную квартиру в новостройке, то в Бенидорме за эту же сумму вы сможете претендовать только на «вторичку», и даже, возможно, в доме без лифта.

В целом если вам по душе размеренный, спокойный отдых в окружении невысоких домиков и красивой природы, то лучше рассматривать южные города. Если же на первом месте для вас – тусовки и ночная жизнь, то добро пожаловать в Бенидорм.

«За €100 тысяч реально купить квартиру с двумя спальнями в 500 метрах от моря». Эксперт о покупке недвижимости в Испании

“Чем ближе к морю, тем дороже”

- Раз уж мы заговорили о ценах, то сориентируйте, пожалуйста, что можно приобрести, имея в кармане 100, 200 и 500 тысяч евро?

За 100 тысяч на юге Коста Бланки (Торревьеха, Кампоамор, Ориуэла Коста) реально приобрести хорошую квартиру с двумя спальнями, которая будет расположена в 500 метрах от моря. За эту же сумму можно купить и новую квартиру, но, скорее всего, речь будет идти только о первом этаже (нижние этажи обычно дешевле). 

Имея 200 тысяч евро, уже можно рассматривать видовую (с панорамным видом на море) квартиру с двумя спальнями и двумя ванными комнатами или даже отдельно стоящую виллу с бассейном в 2-3 километрах от моря.

Далее вместе с ценой будет возрастать уровень жилых комплексов или вилл, которые вы будете рассматривать.

Если мы говорим о стоимости от 500 тысяч евро, то это уже будут виллы в хороших районах. Стоит знать, что, покупая недвижимость за 500 тысяч и более, человек может претендовать на «визу инвестора» – вид на жительство определенного типа, который дает право работать и жить в Испании, не привязываясь к определенному количеству дней. Поясню: тот, кто приобретает недвижимость на меньшую сумму, тоже может получить вид на жительство. Но при этом он будет другого типа – без права на работу и с условием нахождения в Испании не менее 183 дней в году.

«За €100 тысяч реально купить квартиру с двумя спальнями в 500 метрах от моря». Эксперт о покупке недвижимости в Испании

- Каковы вообще преимущества покупки недвижимости именно в Испании? Чем эта страна так привлекает покупателей из-за рубежа?

В последнее время, по статистике нашей компании, недвижимость на Коста Бланке приобретают как выходцы из стран бывшего Союза – Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, страны Балтии, так и жители Японии, США, Таиланда, Германии, Великобритании, скандинавских стран. Конечно, у всех свои причины для покупки недвижимости на испанских курортах, но я бы выделила ряд плюсов конкретно региона Коста Бланка. Во-первых, климат: отсутствие холодных зим и не слишком жаркое лето (особенно на юге побережья). Во-вторых, недорогие и качественные продукты питания. В-третьих, высокий уровень медицинского обслуживания. Конечно, не стоит забывать про богатейшую испанскую культуру и историю – эту страну действительно можно изучать бесконечно. Кстати, испанский язык, на мой взгляд, довольно прост для изучения. Здесь очень легко освоиться и чувствовать себя комфортно, живя и общаясь с местными жителями.

Ну и отдельно стоит отметить то, что покупка недвижимости в Испании – это хорошая инвестиция. В купленной квартире можно жить самому, сдавать в аренду посуточно или на длительный срок, или просто владеть и таким образом сохранять и приумножать свой капитал, ведь, как мы уже говорили, стоимость испанской недвижимости ежегодно только растет.

«За €100 тысяч реально купить квартиру с двумя спальнями в 500 метрах от моря». Эксперт о покупке недвижимости в Испании

“Владение недвижимостью в Испании связано с определенными расходами”

- Каковы нюансы владения квартирой в Испании?

Владение недвижимостью в Испании, естественно, предполагает некоторые расходы. Начнем с двух обязательных налогов: налога на недвижимость и налога на доходы нерезидента. Они уплачиваются раз в год и составляют примерно 1% от кадастровой стоимости недвижимости. Если квартира сдается в аренду, то дополнительно нужно будет платить налог на прибыль – это 24% от полученного дохода.

Далее следуют коммунальные платежи – электроэнергия, вода, плата за обслуживание жилого комплекса, вывоз мусора и т.д. Так, раз в полгода нужно будет платить за вывоз мусора – сейчас этот платеж составляет 21,36 евро.

Что касается стоимости за свет и воду, то это – ежемесячные платежи, которые состоят из фиксированной и «плавающей» части (зависят от показаний счетчика). В зависимости от ваших потребностей они могут составлять 30-50 евро в месяц.

Не стоит забывать и про плату за обслуживание – она может варьироваться от 10 до 160 евро в месяц. Чем больше разнообразных благ предоставляется на территории вашего комплекса, тем большими будут и платежи за него. Кроме того, на новом месте жительства вам, скорее всего, понадобится домашний интернет и телевидение.

Если же говорить про страхование недвижимости, то в Испании это – дело добровольное.

- Какие жилые комплексы наиболее популярны у иностранных покупателей?

Я бы выделила 4 популярных варианта. В первую очередь, это – небольшие комплексы на 4-5 этажей, расположенные в центральной части города. Обычно в таких комплексах имеется своя закрытая территория с бассейном и паркингом. Главное преимущество таких мест – доступность всей городской инфраструктуры: магазины, аптеки, кафе, банки. Расстояние до пляжей от таких комплексов, как правило, около километра, то есть дойти до моря можно пешком за 10 минут. Стоимость квартир здесь – от 110 тысяч евро.

Далее я бы отметила жилые комплексы, расположенные неподалеку от моря. Это также малоэтажные дома, но с большим количеством дополнительных сервисов – бассейны и джакузи, детские площадки и множество зелени (порой жильцы получают практически собственные парки с пешеходными дорожками на территории). Стоимость квартир – от 200 тысяч евро.

«За €100 тысяч реально купить квартиру с двумя спальнями в 500 метрах от моря». Эксперт о покупке недвижимости в Испании

Также у иностранных покупателей весьма популярны комплексы-отели, в которых есть вообще все: бары у бассейна, тренажерные залы, умные системы в квартирах. Подобные апартаменты востребованы как для жизни, так и для сдачи в аренду. Стоимость – от 200 тысяч и выше (иногда бывают квартиры в таких комплексах и за 165 тысяч).

Кроме того, в курортных городках востребованы комплексы из двухэтажных бунгало на две квартиры. У каждой из квартир будет свой вход: у проживающих на первом этаже – небольшой двор перед входом, у жителей второго – своя большая терраса на крыше. На территории таких комплексов также будут бассейны и другие сервисы. Стоимость бунгало – от 165 тысяч, таунхаусов – от 180 тысяч.

Фото и рендеры предоставлены Ириной Рудь.

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Теги: Минск
 
 
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300 солнечных дней в году, отсутствие зимы, вкуснейшие морепродукты, первоклассные пляжи и богатое историческое наследие – все это, конечно, об Испании. Не...
 
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