«За €100 тысяч реально купить квартиру с двумя спальнями в 500 метрах от моря». Эксперт о покупке недвижимости в Испании

“Владение недвижимостью в Испании связано с определенными расходами”

- Каковы нюансы владения квартирой в Испании?

- Владение недвижимостью в Испании, естественно, предполагает некоторые расходы. Начнем с двух обязательных налогов: налога на недвижимость и налога на доходы нерезидента. Они уплачиваются раз в год и составляют примерно 1% от кадастровой стоимости недвижимости. Если квартира сдается в аренду, то дополнительно нужно будет платить налог на прибыль – это 24% от полученного дохода.

Далее следуют коммунальные платежи – электроэнергия, вода, плата за обслуживание жилого комплекса, вывоз мусора и т.д. Так, раз в полгода нужно будет платить за вывоз мусора – сейчас этот платеж составляет 21,36 евро.

Что касается стоимости за свет и воду, то это – ежемесячные платежи, которые состоят из фиксированной и «плавающей» части (зависят от показаний счетчика). В зависимости от ваших потребностей они могут составлять 30-50 евро в месяц.

Не стоит забывать и про плату за обслуживание – она может варьироваться от 10 до 160 евро в месяц. Чем больше разнообразных благ предоставляется на территории вашего комплекса, тем большими будут и платежи за него. Кроме того, на новом месте жительства вам, скорее всего, понадобится домашний интернет и телевидение.

Если же говорить про страхование недвижимости, то в Испании это – дело добровольное.

- Какие жилые комплексы наиболее популярны у иностранных покупателей?

- Я бы выделила 4 популярных варианта. В первую очередь, это – небольшие комплексы на 4-5 этажей, расположенные в центральной части города. Обычно в таких комплексах имеется своя закрытая территория с бассейном и паркингом. Главное преимущество таких мест – доступность всей городской инфраструктуры: магазины, аптеки, кафе, банки. Расстояние до пляжей от таких комплексов, как правило, около километра, то есть дойти до моря можно пешком за 10 минут. Стоимость квартир здесь – от 110 тысяч евро.

Далее я бы отметила жилые комплексы, расположенные неподалеку от моря. Это также малоэтажные дома, но с большим количеством дополнительных сервисов – бассейны и джакузи, детские площадки и множество зелени (порой жильцы получают практически собственные парки с пешеходными дорожками на территории). Стоимость квартир – от 200 тысяч евро.