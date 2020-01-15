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«Белтелеком» повышает тарифы на некоторые услуги
15.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
«Белтелеком» с 25 января повысит тарифы на некоторые услуги электросвязи в среднем на 5% относительно действующих расценок,
В компании отметили, что пересмотреть тарифы решили в рамках запланированного на этот год индекса роста потребительских цен в целях поддержания уровня окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019-го.
«От урoвня тарифов и oкупаемости услуг электрoсвязи напрямую зависит вoзможность развития инфраструктуры, прoведение неотлoжных мерoприятий по пoддержанию качества услуг электрoсвязи, oбеспечение безoпасности инфoрмации, следoвательно, и пoвышения качества оказываемых пoтребителям услуг электрoсвязи», — констатировали в
На предприятии заверили, что подорожание не затронет регулируемые тарифы на услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги предоставления доступа к международным сетям передачи данных, в том числе доступа к интернету для операторов электросвязи, услуг хостинга, видеоконтроля и других.
Что касается повышения стоимости, то ее следует ждать абонентам популярного пакета услуг «
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«Белтелеком» с 25 января повысит тарифы на некоторые услуги электросвязи в среднем на 5% относительно действующих расценок, информирует пресс-служба предприятия....
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