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«Белтелеком» повышает тарифы на некоторые услуги

15.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белтелеком» повышает тарифы на некоторые услуги

«Белтелеком» с 25 января повысит тарифы на некоторые услуги электросвязи в среднем на 5% относительно действующих расценок, информирует пресс-служба предприятия.

В компании отметили, что пересмотреть тарифы решили в рамках запланированного на этот год индекса роста потребительских цен в целях поддержания уровня окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019-го.

«От урoвня тарифов и oкупаемости услуг электрoсвязи напрямую зависит вoзможность развития инфраструктуры, прoведение неотлoжных мерoприятий по пoддержанию качества услуг электрoсвязи, oбеспечение безoпасности инфoрмации, следoвательно, и пoвышения качества оказываемых пoтребителям услуг электрoсвязи», — констатировали в «Белтелекоме».

На предприятии заверили, что подорожание не затронет регулируемые тарифы на услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги предоставления доступа к международным сетям передачи данных, в том числе доступа к интернету для операторов электросвязи, услуг хостинга, видеоконтроля и других.

Что касается повышения стоимости, то ее следует ждать абонентам популярного пакета услуг «ЯСНА 100», который подорожает на 33 копейки в расчете на одну услугу. Более подробно об изменении стоимости тарифов можно почитать по ссылке.

https://www.sb.by

 
 
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«Белтелеком» с 25 января повысит тарифы на некоторые услуги электросвязи в среднем на 5% относительно действующих расценок, информирует пресс-служба предприятия....
 
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