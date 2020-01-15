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«При экономически выгодной цене». Казахстан рассмотрит белорусский запрос на поставки нефти

15.01.2020 09:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Запрос от Беларуси на поставку нефти от Казахстана поступил, в январе в республику приедут представители «Белнефтехима». Как сообщает РИА «Новости», об этом журналистам заявил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.


Фото: informburo.kz

«Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложение белорусской стороны», — сказал Ногаев, добавив, что ведомство организует встречу с ресурсодержателями Казахстана.

«Если кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют, я думаю, что сделка возможна», — сказал Ногаев, добавив, что переговоры планируется провести до 20 января.

Напомним, из-за конфликта с Россией Минск активно ищет альтернативных поставщиков нефти, причем пока без особого успеха. В частности, польский PERN заявил, что инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволит польскому оператору транспортировать нефть в Беларусь, сохранив поставки на свои НПЗ.

Азербайджанская нефтяная госкомпания SOCAR сообщила, что получала запрос от белорусской стороны, но «о конкретных поставках еще речь не идет». Об этом АПА-Экономикс сказал заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

14 января первый вице-премьер Дмитрий Крутой сообщил, что Беларусь прорабатывает варианты альтернативных поставок нефти.

— Во все страны мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь скоро мы тоже получим альтернативные варианты конкретных объемов конкретной нефти, — заявил Крутой в эфире СТВ по итогам совещания Александра Лукашенко с руководством Совета министров.

По словам первого вице-премьера, этим вопросом сейчас занялись «все возможные страны»: Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан. При этом Крутой отметил, что Беларусь — довольно крупный потребитель российской нефти, поэтому переговоры с Москвой также продолжаются.

Уже много лет Беларусь покупает только российскую нефть. С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивает на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну. Дмитрий Крутой сказал, что Беларусь «не будет платить премии российским нефтяникам в прежнем объеме».

С 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть» и «Нефтиса». Они готовы поставить в январе 750 тысяч тонн. Изначально этот объем был согласован в Минэнерго России на весь первый квартал 2020 года. Вместе с тем этот объем обеспечит лишь половину загрузки Новополоцкого и Мозырского НПЗ, в 2019 году ежемесячно потреблявших 1,5 млн тонн российской нефти.

 
Теги: Минск
 
 
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Запрос от Беларуси на поставку нефти от Казахстана поступил, в январе в республику приедут представители «Белнефтехима». Как сообщает РИА «Новости», об этом...
 
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