На требование Брестского облисполкома вернуть 5,7 млн рублей аккумуляторный завод подал встречный иск

Источник материала: Tut.by

В экономическом суде 14 января продолжилось рассмотрение дела по иску облисполкома к ООО «АйПауэр», пишет «Брестская газета» .





Исполком пытается через суд взыскать с компании более 5,7 млн рублей, которые были выделены компании из инновационного фонда на строительство аккумуляторного завода. Основание — невыполнение компанией условий договора о выделении средств, заключенного 25 октября 2016 года. Согласно ему, до 31 июля 2019 года аккумуляторный завод должны были ввести в эксплуатацию, но этого не произошло.

На стороне исполкома выступает Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Брестской области.

Перед основным заседанием, на которое, помимо сторон и журналистов, пришли активисты движения по борьбе с заводом, у последних были опасения, что заседание пройдет за закрытыми дверями. Они основывались на том, что месяц назад, в начале предварительного судебного заседания, ходатайство закрыть процесс заявляли юристы облисполкома. Однако никто не возражал против присутствия на процессе сторонних наблюдателей.

В начале заседания выяснилось, что «АйПауэр» подал к облисполкому встречный иск об установлении факта ничтожности договора от 25 октября 2016 года. На суде представители облисполкома заявили, что не получали его, хотя по информации суда, он был получен 10 января.

Как и во время предварительного судебного заседания, представители компании в суде заявили, что «АйПауэр» иск не признает. По их мнению, основным документом, на основании которого ООО реализует проект по строительству завода, является инвестиционный договор, который заключен компанией с Республикой Беларусь в лице Брестского облисполкома в 2017 году. В инвестдоговоре с учетом допсоглашений указаны следующие сроки: ввод в эксплуатацию — второй квартал 2020 года. В связи с этим, как считают адвокаты «АйПауэра», обязательства по строительству и вводу завода в эксплуатацию не нарушены, у компании есть еще полгода.

Облисполком тоже не изменил свою позицию — свой иск он поддерживает в полном объеме. По мнению представителей Главного управления юстиции облисполкома, имеются неоспоримые доказательства требовать возврата выделенных средств. Юристы считают, что заключенный в октябре 2016 года договор на выделение средств инновационного фонда законодательству не противоречит. По словам представителей облисполкома, договор был заключен в интересах государства для контроля за реализацией проекта и использованием средств инновационного фонда. При подписании этого документа и соглашений к нему, по их словам, со стороны «АйПауэр» не было заявлений о том, что договор не соответствует закону.

Юристы облисполкома попросили суд обратить внимание на то, что, согласно этому договору, изначально «АйПауэр» должен был ввести аккумуляторный завод в эксплуатацию до декабря 2018 года, однако по ходатайству компании срок был продлен до конца июля 2019 года. По инвестиционному договору, на который ссылаются адвокаты «АйПауэр», деньги не выделялись, отмечали на суде представители истца. Они продолжали настаивать, что первичным является договор о выделении средств, а не инвестиционный.

Представители ответчика подчеркивали, что договор не соответствует законодательству, поскольку законодательством не предусмотрена процедура его заключения.

«Какой смысл, по вашему мнению, был в заключении этого договора?» — выслушав стороны, обратилась к адвокатам «АйПауэра» судья Нина Деркач.

«Я не могу ответить. На него смотришь, разбираешь права и обязанности… Обязательство „АйПауэр“ построить завод — это инвестиционный договор. Там все конкретно указано: со сроками, с этапами, кто за что отвечает, сколько рабочих мест, проектно-сметная документация и т.д. Обязательство исполкома выделить деньги из иннофонда на финансирование незначительной части этого строительства вытекают из результатов конкурса (инвестиционных проектов — прим. ред.) и из решения облисполкома. Этот договор… У меня такое ощущение, что его, может быть действительно по инерции заключили как с иннофондом, но сам по себе он беспредметный», — сказала адвокат ответчика.

Во время судебного заседания адвокаты «АйПауэра» заявили ходатайство об истребовании у облисполкома через суд ряда документов. Суд его удовлетворил.

Процесс продолжится 17 января.

Что вообще происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу, теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

В октябре 2016 года «АйПауэр» и облисполком заключили договор, согласно которому на строительство аккумуляторного завода выделялись средства из инновационного фонда облисполкома. Согласно этому договору, до 31 июля 2019 года компания должна была ввести объект в эксплуатацию. На реализацию проекта из инновационного фонда в 2016—2018 годах было выделено более 5,7 млн рублей. Поскольку в указанный срок завод не был введен в эксплуатацию, облисполком в одностороннем порядке расторг договор и потребовал от компании вернуть деньги — соответствующее письмо было отправлено «АйПауэру» в августе 2019 года. Не дождавшись возврата денег, исполком обратился с иском в суд. Представители «АйПауэра» в суде заявили, что компания иск не признает , будут новые суды.

21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук посетил аккумуляторный завод, чтобы проверить, работает предприятие или простаивает. Предприятие не работает, станки стоят. Сейчас на заводе официально остались около 25 человек: представители администрации «АйПауэр», кадровики и техперсонал, который следит за простаивающими участками.

30 декабря 2019 года «АйПауэр» объявил о проведении общественной экологической экспертизы аккумуляторного завода.