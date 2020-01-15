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Цены проданных квартир в Минске подскочили на 2% — итоги декабря
15.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вся вторая половина 2019 года отметилась повышенным спросом на квартиры в Минске. Декабрь с его 1200 сделками выглядит скромнее на фоне ноября и октября, но и такой уровень покупательской активности можно считать высоким. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то спрос вырос на 15,7%.
Число выставленных на продажу квартир сократилось за декабрь на 3%, что обусловлено началом праздничного периода. Всего за 2019 год общее предложение квартир стало меньше на 8,3%.
По сравнению с ноябрём в общей структуре спроса сократилась доля 1- и 2-комнатных квартир, у 3-и 4-комнатных она, напротив, выросла.
Всего 5,2% сделок купли-продажи были проведены с квартирами в готовых новостройках (дому не более 1 года). Это рекордно низкое значение не только для 2019 года, но и для последних 8 лет.
Доля Фрунзенского района в общем объёме спроса увеличилась более чем на 3% — здесь купили каждую четвёртую квартиру.
Наиболее ощутимое изменение в структуре спроса касалось сегмента современного панельного жилья, доля которого выросла с 13 до 18%.
Цены
Конец 2019 года прошел под знаком резкого роста цен. Средняя цена проданных квартир в декабре выросла на 2,2% и составила 1370 $/м2. Таким образом, за год квадратный метр жилья на «вторичке» стал продаваться почти на $100 дороже.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
· 1-комнатные квартиры: 1491 $/м2 (+3,7% за месяц) — $ 52 900;
· 2-комнатные квартиры: 1325 $/м2 (+1,0%) — $ 62 700;
· 3-комнатные квартиры: 1237 $/м2 (+0,9%) — $ 80 000;
· 4-комнатные квартиры: 1118 $/м2 (+3,0%) — $ 85 750.
Рост цен был обычным явлением для всех типов квартир, но его темпы в последние годы отличались. По итогам декабря 1 квадратный метр в «однушках» продавался в среднем на 12,5% дороже, чем в «двушках» и на 20,5% дороже, чем в «трешках». Для сравнения - два года назад эта разница составляла 8,4% и 13,7% соответственно.
Что касается цен предложения квартир, то их рост был менее значительным, чем у реальных сделок. В декабре
В каждом третьем микрорайоне Минска динамика цен на квартиры была отрицательной. Максимальные темпы снижения цен, превысившие 3%, наблюдались в Дражне, Автозаводе и районе ул. Уманской. Что касается остальных районов города, то сильнее всего цены выросли в Маяке Минска, Сельхозпосёлке и районе улиц Ваньковича-Жасминовая.
Белорусская столица завершила год с показателем +5,7%, что является средним результатом по меркам соседей. Лидерами по росту цен на квартиры в 2019 году стали Варшава, Москва и Киев, где квартиры подорожали на 9-12%. Но стоит отметить, что годом ранее именно Минск отметился самым существенным ростом цен среди столиц региона.
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Последний месяц минувшего года напоминал своих предшественников. Спрос остался высоким, а судя по ценам реальных сделок, покупатели пока готовы платить ещё...
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