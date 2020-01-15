Цены проданных квартир в Минске подскочили на 2% — итоги декабря

По сравнению с ноябрём в общей структуре спроса сократилась доля 1- и 2-комнатных квартир, у 3-и 4-комнатных она, напротив, выросла.

Всего 5,2% сделок купли-продажи были проведены с квартирами в готовых новостройках (дому не более 1 года). Это рекордно низкое значение не только для 2019 года, но и для последних 8 лет.

Доля Фрунзенского района в общем объёме спроса увеличилась более чем на 3% — здесь купили каждую четвёртую квартиру.

Наиболее ощутимое изменение в структуре спроса касалось сегмента современного панельного жилья, доля которого выросла с 13 до 18%.

Цены

Конец 2019 года прошел под знаком резкого роста цен. Средняя цена проданных квартир в декабре выросла на 2,2% и составила 1370 $/м2. Таким образом, за год квадратный метр жилья на «вторичке» стал продаваться почти на $100 дороже.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1491 $/м2 (+3,7% за месяц) — $ 52 900;

· 2-комнатные квартиры: 1325 $/м2 (+1,0%) — $ 62 700;

· 3-комнатные квартиры: 1237 $/м2 (+0,9%) — $ 80 000;

· 4-комнатные квартиры: 1118 $/м2 (+3,0%) — $ 85 750.

Рост цен был обычным явлением для всех типов квартир, но его темпы в последние годы отличались. По итогам декабря 1 квадратный метр в «однушках» продавался в среднем на 12,5% дороже, чем в «двушках» и на 20,5% дороже, чем в «трешках». Для сравнения - два года назад эта разница составляла 8,4% и 13,7% соответственно.