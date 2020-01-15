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Цены проданных квартир в Минске подскочили на 2% — итоги декабря

15.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вся вторая половина 2019 года отметилась повышенным спросом на квартиры в Минске. Декабрь с его 1200 сделками выглядит скромнее на фоне ноября и октября, но и такой уровень покупательской активности можно считать высоким. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то спрос вырос на 15,7%.

По итогам 2019 года в столице заключили те же 14 тысяч сделок купли-продажи, что и годом ранее (без учета комнат и долей).

Число выставленных на продажу квартир сократилось за декабрь на 3%, что обусловлено началом праздничного периода. Всего за 2019 год общее предложение квартир стало меньше на 8,3%. 

Цены проданных квартир в Минске подскочили на 2% — итоги декабря

По сравнению с ноябрём в общей структуре спроса сократилась доля 1- и 2-комнатных квартир, у 3-и 4-комнатных она, напротив, выросла.

Всего 5,2% сделок купли-продажи были проведены с квартирами в готовых новостройках (дому не более 1 года). Это рекордно низкое значение не только для 2019 года, но и для последних 8 лет.

Доля Фрунзенского района в общем объёме спроса увеличилась более чем на 3% —  здесь купили каждую четвёртую квартиру.

Наиболее ощутимое изменение в структуре спроса касалось сегмента современного панельного жилья, доля которого выросла с 13 до 18%.

Цены

Конец 2019 года прошел под знаком резкого роста цен. Средняя цена проданных квартир в декабре выросла на 2,2% и составила 1370 $/м2. Таким образом, за год квадратный метр жилья на «вторичке» стал продаваться почти на $100 дороже.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1491 $/м2 (+3,7% за месяц) — $ 52 900;

· 2-комнатные квартиры: 1325 $/м2 (+1,0%) — $ 62 700;

· 3-комнатные квартиры: 1237 $/м2 (+0,9%) — $ 80 000;

· 4-комнатные квартиры: 1118 $/м2 (+3,0%) — $ 85 750.

Рост цен был обычным явлением для всех типов квартир, но его темпы в последние годы отличались. По итогам декабря 1 квадратный метр в «однушках» продавался в среднем на 12,5% дороже, чем в «двушках» и на 20,5% дороже, чем в «трешках». Для сравнения - два года назад эта разница составляла 8,4% и 13,7% соответственно.


Цены проданных квартир в Минске подскочили на 2% — итоги декабря

Что касается цен предложения квартир, то их рост был менее значительным, чем у реальных сделок. В декабре индекс цен в объявлениях квартир поднялся на 0,8%. Среди различных типов квартир сильнее других подорожали 2-комнатные квартиры. Также стоит отметить, что квартиры в панельных домах демонстрировали более высокие темпы роста цен.

Ценовой разрыв между реальными сделками и предложением составляет всего 2%, хотя весной разбежка достигала 4%.

Цены проданных квартир в Минске подскочили на 2% — итоги декабря

В каждом третьем микрорайоне Минска динамика цен на квартиры была отрицательной. Максимальные темпы снижения цен, превысившие 3%, наблюдались в Дражне, Автозаводе и районе ул. Уманской. Что касается остальных районов города, то сильнее всего цены выросли в Маяке Минска, Сельхозпосёлке и районе улиц Ваньковича-Жасминовая.

Цены проданных квартир в Минске подскочили на 2% — итоги декабря

Белорусская столица завершила год с показателем +5,7%, что является средним результатом по меркам соседей. Лидерами по росту цен на квартиры в 2019 году стали Варшава, Москва и Киев, где квартиры подорожали на 9-12%. Но стоит отметить, что годом ранее именно Минск отметился самым существенным ростом цен среди столиц региона.

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Цены проданных квартир в Минске подскочили на 2% — итоги декабря
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Последний месяц минувшего года напоминал своих предшественников. Спрос остался высоким, а судя по ценам реальных сделок, покупатели пока готовы платить ещё...
 
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