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«Укртатнафта» Коломойского просит Зеленского не допустить поставок нефтепродуктов из Мозыря

15.01.2020 00:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подконтрольная украинскому олигарху Игорю Коломойскому компания «Укртатнафта» обратилась с официальным письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, секретарю СНБО Алексею Данилову и председателю правления "Нафтогаза Украины" Андрею Коболеву с просьбой не допустить поставок нефтепродуктов с Мозырского НПЗ. Информация об этом размещена на сайте «Укртатнафты».


Фото: Reuters

Напомним, что накануне появилась информация, что «Нафтогаз» готов заключить годовой контракт на импорт белорусского топлива. «Нафтогаз Ойл Трейдинг» хочет купить у «БНК-Украина» дизельного топлива на 2,99 млрд грн (125 млн долларов) и бензина марки А-92 на сумму 653 млн грн (27,2 млн долларов).

В компании Коломойского считают, что речь идет о поставках нефтепродуктов с Мозырского НПЗ, который базируется недалеко от белорусско-украинской границы.

«Увеличение импорта нефтепродуктов — это уменьшение производства нефтепродуктов в Украине и сокращение объемов транспортировки нефти ПАО Укртранснафта», — говорится в письме «Укртатнафты».

Там отмечают, что «Укртранснафта» заинтересована в увеличении объемов поставок нефти на Кременчугский НПЗ Игоря Коломойского, «но создала частное предприятие и согласовала заключение с ним безальтернативного контракта с иностранным поставщиком нефтепродуктов, даже не обратившись за ценовым предложением к отечественному производителю».

Мозырский НПЗ имеет в составе акционеров российские нефтяные компании «Роснефть» и «Газпром нефть», то есть на 100% зависит от поставок российской нефти, говорится в пресс-релизе «Укртатнафта». Обе российские компании находятся под санкциями Украины, поэтому контракты на импорт нефтепродуктов с Мозырского НПЗ «если и не нарушают закон напрямую, то по крайней мере являются «токсичными», считают в компании Коломойского.

Бизнесмен уже не первый раз предлагает ограничить поставки белорусских нефтепродуктов в Украину. Но пока его желания не материализовались.

В Украине Коломойского называют «спонсором» победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Олигарху принадлежит ряд активов в энергетической сфере.

В настоящее время Беларусь временно приостановила экспорт нефти и нефтепродуктов, дабы не допустить дефицита топлива на внутренне рынке.

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. 4 января поставки в минимальном объеме возобновили только компании российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

 
 
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Накануне появилась информация, что «Нафтогаз Украины» готов заключить годовой контракт на импорт белорусского топлива. «Нафтогаз Ойл Трейдинг» хочет купить у...
 
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