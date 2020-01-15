Глава «Транснефти» исключает прекращение транзита нефти через Беларусь

Источник материала: Tut.by

Россия обладает возможностями перераспределить транзитные потоки нефти, идущие в Европу через Беларусь, но прекращение транзита исключено. Об этом журналистам сказал глава «Транснефти» Николай Токарев, пишет ТАСС .



Фото: Reuters

«У нас возможности для этого все есть, но мы не считаем, что такая перспектива (остановка транзита — прим. редакции) предстоит. Мы ее исключаем такую перспективу, но возможности такие у нас есть, морские перераспределения и другие варианты», — сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли Россия перераспределить объемы нефти, идущие через Беларусь, если республика прекратит транзит.

Напомним, с компания «Гомельтранснефть Дружба» приступила к ремонтным работам на одном из участков нефтепровода «Дружба». Ремонтные работы буду проводиться с 14 по 17 января на участке «Мозырь — Брест-3». В компании пояснили, что эти участки характеризуются «значительным скоплением однородных дефектов в рамках одной секции трубопровода» и «находятся в зоне с высокой антропогенной активностью вблизи населенных пунктов и водоемов, что несет существенные экологические риски деятельности предприятия».

В компании пояснили, что в 2019 году было обследовано 1300 км белорусской «трубы». Международная компания «Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный сервис» предоставила отчет с рекомендациями по ремонту дефектов. В итоге белорусский оператор планирует ежемесячно проводить ремонты, причем «осуществление работ сопряжено со снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти».

О снижении давления в трубопроводе и частичной остановке перекачки белорусский оператор уведомил российскую трубопроводную монополию «Транснефть».

Ремонтные работы начались на фоне спора Минска и Москвы по поводу цены на нефть. Пока сырье в Беларусь поступает в минимальном объеме. Поставки осуществляет только компания Михаила Гуцериева. Крупные нефтяные компании отказались от поставок без премии. Беларусь и Россия также еще не договорились насчет размера тарифа на транзит российской нефти.