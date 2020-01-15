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Глава «Транснефти» исключает прекращение транзита нефти через Беларусь
15.01.2020 11:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия обладает возможностями перераспределить транзитные потоки нефти, идущие в Европу через Беларусь, но прекращение транзита исключено. Об этом журналистам сказал глава «Транснефти» Николай Токарев, пишет
«У нас возможности для этого все есть, но мы не считаем, что такая перспектива (остановка транзита — прим. редакции) предстоит. Мы ее исключаем такую перспективу, но возможности такие у нас есть, морские перераспределения и другие варианты», — сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли Россия перераспределить объемы нефти, идущие через Беларусь, если республика прекратит транзит.
Напомним, с компания «Гомельтранснефть Дружба»
В компании пояснили, что в 2019 году было обследовано 1300 км белорусской «трубы». Международная компания «Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный сервис» предоставила отчет с рекомендациями по ремонту дефектов. В итоге белорусский оператор планирует ежемесячно проводить ремонты, причем «осуществление работ сопряжено со снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти».
О снижении давления в трубопроводе и частичной остановке перекачки белорусский оператор уведомил российскую трубопроводную монополию «Транснефть».
Ремонтные работы начались на фоне спора Минска и Москвы по поводу цены на нефть. Пока сырье в Беларусь поступает в минимальном объеме. Поставки
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«Мы ее исключаем такую перспективу, но возможности такие у нас есть, морские перераспределения и другие варианты», - рассказали в компании, отвечая на вопрос,...
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