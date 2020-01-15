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Поставки нефти из Казахстана обсудят до 20 января

15.01.2020 14:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Представители Беларуси и Казахстана встретятся до 20 января, чтобы обсудить поставки нефти.

Об этом заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев 15 января в кулуарах парламента.

Он добавил, что соглашение будет подписано только в случае экономической целесообразности для Казахстана.

По словам Ногаева, до 20 января ожидается визит представителей «Белнефтехима».

«Мы на сегодня осуществляем поставку нефти по диверсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложения белорусской стороны. Мы организуем встречу с ресурсодержателями, кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворят, сделка возможна», - сказал министр.

Напомним, речь о сотрудничестве в нефтяной сфере шла на переговорах Александра Лукашенко и президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Нур-Султане 24 октября. Поставки нефти и нефтепродуктов были согласованы (3,5 млн т нефти), но в ходе визита Лукашенко в Казахстан не подписаны, хотя подписание планировалось.

14 января стало известно, что российским нефтяным компаниям, по информации СМИ, было дано негласное указание не поставлять в Беларусь нефть. В этот же день, после совещания у президента, первый вице-премьер Дмитрий Крутой признал, что вопрос поиска альтернативы российской нефти сейчас прорабатывается очень активно.

«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», - сказал он.

Тем временем в Польше заявили, что не смогут поставлять нефть в Беларусь из-за технической инфраструктуры нефтепровода «Дружба».

14 января на участке Мозырь - Брест-3 начались ремонтные работы, они будут проводиться до 17 января. Ремонт может сопровождаться «снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти».

Отметим, что накануне белорусская и российская стороны провели переговоры по тарифам на уровне антимонопольных ведомств. Однако прийти к компромиссу сторонам не удалось: белорусская сторона предложила повысить тарифы на 2020 год согласно действующей методике, утвержденной двумя регуляторами, а также договоренностям, достигнутым в августе 2019 года, у российской стороны возникли определенные вопросы по расчетам, проведенным ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

9 января Лукашенко заявил, что Россия хочет, чтобы Беларусь покупала у нее нефть по цене выше мировой.

Ранее стало известно, что ставка налога для компаний, транспортирующих нефть и нефтепродукты, составит 50% от прибыли. С 1 января подача российской нефти на белорусские НПЗ была остановлена, а непрерывная партия перестала поступать 31 декабря.

В январе 750 тыс.т нефти в Беларусь поставит группа компаний «Сафмар», принадлежащая российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву.

 
Теги: Брест
 
 
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Представители Беларуси и Казахстана встретятся до 20 января, чтобы обсудить поставки нефти. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев 15 января в...
 
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