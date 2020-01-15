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Поставки нефти из Казахстана обсудят до 20 января
15.01.2020 14:05 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Представители Беларуси и Казахстана встретятся до 20 января, чтобы обсудить поставки нефти.
Об этом заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев 15 января в кулуарах парламента.
Он добавил, что соглашение будет подписано только в случае экономической целесообразности для Казахстана.
По словам Ногаева, до 20 января ожидается визит представителей «Белнефтехима».
«Мы на сегодня осуществляем поставку нефти по диверсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложения белорусской стороны. Мы организуем встречу с ресурсодержателями, кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворят, сделка возможна», - сказал министр.
Напомним, речь о сотрудничестве в нефтяной сфере шла на переговорах Александра Лукашенко и президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Нур-Султане 24 октября. Поставки нефти и нефтепродуктов
14 января стало известно, что российским нефтяным компаниям, по информации СМИ, было дано негласное
«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», - сказал он.
Тем временем в Польше заявили, что не смогут поставлять нефть в Беларусь из-за технической инфраструктуры нефтепровода «Дружба».
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Отметим, что накануне белорусская и российская стороны
9 января Лукашенко
Ранее стало известно, что
В январе 750 тыс.т нефти в Беларусь
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Представители Беларуси и Казахстана встретятся до 20 января, чтобы обсудить поставки нефти. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев 15 января в...
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