«Вы человеку нанесли большую моральную травму». В Могилеве завод боролся и отстоял своего директора

Источник материала: Tut.by

В Могилеве работники завода отстояли своего директора — «Можелит» по-прежнему будет возглавлять Викентий Ермалёнок. Эту новость на собрании коллектив встретил овациями, которыми встречают мировых рок-звезд. Для заводчан Ермалёнок не просто звезда — он олицетворение успеха «Можелита» и, говорят, один из немногих директоров в Беларуси, которые составляют «золотой фонд» руководителей.

Напомним, с чего все началось : 13 января на предприятие пришло постановление коллегии могилевского объединения «Мясомолпром» о том, что нынешнего директора Викентия Ермалёнка освобождают от должности директора, а на его место назначают бывшего руководителя Могилевского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Геннадия Черного.

И коллектив завода возмутился. Собрал подписи и направил письма в различные инстанции, начиная от Администрации президента и Министерства сельского хозяйства — и заканчивая администрациями области, города, района, а также в «Мясомолпром».

В письме работники отметили, что Викентий Ермалёнок руководит предприятием вот уже 30 лет. И руководитель он образцовый: показатели у завода высокие, экспорт продукции успешен, с зарплатами все в порядке, потому работники уверены в завтрашнем дне. Новый же директор никакого отношения к заводу не имеет, как производится и продается желатин, понятия не имеет. Заводчане потребовали оставить Ермалёнка, тем более что контракт у него будет длиться еще 2 года.

В конце письма заводчане пригласили всех получателей письма на встречу с коллективом 15 января, чтобы ответить на их вопросы. Тем более что большинство подписавшихся — акционеры «Можелита».

И встреча состоялась. На нее пришли и гендиректор могилевского «Мясомолпрома» Сергей Козлов, и глава администрации Ленинского района города Алексей Богайчук, и первый зампредседателя Могилевского облисполкома Василий Акулич.



В первом ряду слева направо: гендиректор могилевского «Мясомолпрома» Сергей Козлов, первый зампредседателя Могилевского облисполкома Василий Акулич, глава администрации Ленинского района Могилева Алексей Богайчук, директор «Можелита» Викентий Ермалёнок.

Директор «Можелита» Викентий Ермалёнок выступил первым. Как позже выяснилось, он уже успел написать заявление об увольнении, указав последним рабочим днем 20 января.

— Уважаемые члены нашего коллектива, спасибо, что собрались, — начал свою речь руководитель после бурных оваций зала. — Вчера вечером я был приглашен губернатором. И те вопросы, которые были в вашем обращении, сняты. Им было сказано, что ко мне вопросы отсутствуют, главное — чтобы работало производство, работал коллектив. Сегодня было написано заявление в «Мясомолпром» об отзыве моего заявления на увольнение в связи с обращением всего коллектива. Так что инцидент на сегодня я считаю исчерпанным.

Но коллектив хотел знать, почему так вообще получилось и кто решил, что место опытного руководителя может занять тот, кто на предприятии ни разу не был. Ответ на эти вопросы попытался дать первый зампред облисполкома Василий Акулич.



Василий Акулич. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По его словам, дело в реконструкции, которая сейчас идет на предприятии. Завод планирует после ее завершения увеличить мощность в 2 раза, пояснил потом Викентий Ермалёнок. Стоит вопрос с сырьем: основную его часть «Можелит» закупает в России и Казахстане, так как Беларусь может и поставляет всего около 20% необходимого сейчас сырья.

И «Мясомолпром» озаботился возрастом руководителя, который будет после реконструкции рулить «Можелитом».

— Так как Викентию Брониславовичу в марте будет 68 лет, поставить сюда нового руководителя — его уже называли, и я его знаю, наверное, так, как и вы — Черный, которому 52 года…

— 58! — выкрикнула из зала женщина. — 58 ему 12 января было!

— Да? Спасибо. Значит, 58, — согласился Акулич под смех зала — и тоже засмеялся. — Но я Викентия Брониславовича приглашал два раза на беседу. Он не даст соврать. Я за то, чтобы научил человека, как из цеха в цех переходить, как заняться реконструкцией. Викентию Брониславовичу было предложено хоть на сто лет занять пост замдиректора.

Эти слова зал встретил неодобрительным гулом. Потом кто-то выкрикнул: «Пусть Черный замом приходит и учится!».

Акулич подчеркнул, что после говорил с главой области — и Леонид Заяц сказал, что претензий у него к Ермалёнку нет, мол, пусть бы каждый руководитель так работал. И еще вчера, 14 января, пожал Викентию Брониславовичу руку и сказал: «Работайте, пока позволяет здоровье». Эти слова главы области Акулич процитировал заводчанам.

Далее работники не упустили шанса сказать, что их директор — самый лучший, а власти своими действиями могли привести завод к закрытию, так как продукция завода — ну очень специфическая. И разобраться во всех процессах, а тем более стать руководителем такого производства нахрапом не получится.

— Вы поймите, вы человеку нанесли большую моральную травму, — сказал работник завода.

— Мы ничего не нанесли, — тут же ответил первый зампред облисполкома.

Зал зашумел: «Нанесли-нанесли!» — и добился того, чтобы перед Ермалёнком извинились.

Викентий Брониславович после окончания встречи не очень хотел общаться с журналистами, но в итоге согласился и поблагодарил коллектив завода:

— Могу сказать им только спасибо за ту поддержку, за видение во мне то ли опоры, то ли… мне трудно сейчас выразиться. И то, что люди так думают обо мне, накладывает на меня очень-очень большой груз ответственности. Поэтому будем работать.

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