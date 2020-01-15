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Klaipedos nafta готова переваливать нефть для Беларуси

15.01.2020 19:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литва и Латвия отреагировали на предложение помочь Беларуси с перевалкой нефти.


Фото: DELFI

Литовская госкомпания Klaipedos nafta говорит, что получила такую просьбу белорусских клиентов. Это подтвердил BNS временный директор компании по нефтебизнесу Гедрюс Сабаляускас, пишет, пишет DELFI.

— Мы получили запрос от белорусских клиентов относительно импорта сырой нефти через наш терминал в январе, — прокомментировал Сабаляускас. По его словам, Klaipedos nafta готова переваливать сырую нефть с судов.

Представитель Klaipedos nafta Оринта Бракаускайте подтвердила BNS, что поступила просьба от белорусского монополиста экспорта нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» (БНК). Она экспортирует продукцию основных белорусских заводов — Мозырского НПЗ и НПЗ «Нафтан» в Новополоцке.

Klaipedos nafta утверждает, что может переваливать до 3 млн тонн нефти. Беларусь в прошлом году импортировала из России около 18 млн тонн нефти.

Директор Клайпедского порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас говорит, что теоретически нефть для Беларуси можно было бы импортировать и через контролируемый компанией Orlen Lietuva Бутингский нефтетерминал, однако эта компания является конкурентом белорусских заводов.

— Технически это действительно возможно, потому что он и сейчас работает на импорт сырой нефти, но Orlen является прямым конкурентом НПЗ Беларуси, — сказал Друнгилас.

Через Бутингский терминал Orlen Lietuva сейчас импортирует нефть только для своих нужд.

Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой во вторник заявил, что Минск направил предложения по импорту нефти странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану.

Латвия пока не получила от Беларуси запрос на поставки нефти. Об этом в среду сообщил в интервью корреспонденту ТАСС министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс.

— Пока что нет [не получили], — сказал он. — Но у нас хороший контакт с белорусскими коллегами насчет совместной работы по увеличению товарооборота, в том числе по нефти и нефтепродуктам в обоих направлениях.

Впрочем, 16 января Беларусь с визитом посетит премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Одна из тем переговоров — поставки нефти.

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивает на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну. Дмитрий Крутой сказал, что Беларусь «не будет платить премии российским нефтяникам в прежнем объеме».

С 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть» и «Нефтиса». Они готовы поставить в январе 750 тысяч тонн. Изначально этот объем был согласован в Минэнерго России на весь первый квартал 2020 года. Вместе с тем этот объем обеспечит лишь половину загрузки Новополоцкого и Мозырского НПЗ, в 2019 году ежемесячно потреблявших 1,5 млн тонн российской нефти. Изначально структуры Гуцериева поставляли нефть только на новополоцкий «Нафтан». А 14 января первая партия была направлена и на Мозырский НПЗ.

 
Теги: Минск
 
 
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Литва и Латвия отреагировали на предложение помочь Беларуси с перевалкой нефти.
 
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