«Труба не молодеет». Посмотрите, как Беларусь ремонтирует свой участок нефтепровода «Дружба»

Источник материала: Tut.by

Беларусь приступила к ремонту нефтепровода «Дружба». В частности, ремонтные работы с 14 января начались на участке Мозырь — Брест-3. В связи с этим возможны снижение давления в трубопроводе и даже частичная остановка прокачки нефти, предупредили на госпредприятии. На фоне обострившихся разногласий вокруг поставок российского углеводорода этой новости теперь уделяется повышенное внимание. Но на «Дружбе» успокаивают: мол, никакой политики, все по плану.





От трассы до места ремонта — 7 км. Вроде бы немного, но из-за лесного полесского бездорожья путь превращается в вечность. МАЗ пыхтит, накреняется, цепляет ветки сосен — и вот наконец мы на месте.

















Два участка магистрали Мозырь — Брест-3 — наиболее дефективные и опасные. Опасность, объясняют специалисты, в том, что эти отрезки находятся в зоне с высокой антропогенной активностью вблизи населенных пунктов и водоемов — а это несет существенные экологические риски.





В итоге 380 м3 находящейся в трубопроводе нефти откачали, а участок закрыли на реконструкцию. Сегодня здесь идут монтажно-сварочные работы.

Об ограниченных технических возможностей трубопровода белорусский оператор уведомил российскую трубопроводную компанию «Транснефть» заранее.

— Есть определенный регламент взаимодействия: каждый месяц до 24 числа мы информируем своих партнеров о необходимости выполнения тех или иных работ. В декабре мы сообщили, что получили результаты диагностики — и приняли решение о замене двух участков. Это было до 25 декабря. Безусловно, эта работа уменьшила производительность участка в два раза. Но на объемах транзита российской нефти в Европу это не скажется: ремонт участка в Мозырском районе совпадает с графиком аналогичных работ в России. Вся производительность цепочки от Самары до Польши снижена сегодня до оговоренных объемов, — поясняет главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.



Андрей Вериго

За его спиной в котловане сияет на солнце новая труба, в двадцати метрах от нее лежит изрядно потрепанная ее 40-летняя предшественница — ту уложили в землю еще в 1980-м, когда строили этот участок.





И, к слову, даже она совсем не самая пожилая из имеющихся. К примеру, возле Национального парка «Припятский» есть участок с 62-летней трубой — строили эту часть нефтепровода в далеких 60-х прошлого века заключенные. Ее в этом году тоже планируют заменить.





На предприятии говорят, что все эти ремонты — не решение одного дня, а результат детальной глубокой диагностики, которую на «Дружбе» проводят регулярно — раз в шесть лет.

— Труба не молодеет, — констатирует Андрей Вериго. — Плюс каждый раз используют новые подходы инструментального контроля, которые выявляют все новые дефекты. К примеру, предыдущая диагностика на конкретно этом участке показывала потерю металла в пределах 20%, а сейчас мы на ней же получили потерю до 40%. Это говорит в том числе и о росте качества диагностических работ.





В этот раз диагностику доверили специалистам Международной компании «Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный сервис». Они за прошлый год обследовали 1300 км белорусской «трубы» (это 65% всей ее протяженности от Унечи до Польши) и выявили 16 ненадежных отрезков. И это не окончательное число, анализ продолжается.





Игнорировать рекомендации специалистов, говорят на «Дружбе», нельзя. Ведь выход из строя трубы приведет к огромным экологическим и экономическим потерям.

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