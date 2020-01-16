20 участков рядом с Минском от Br 7,7 тыс. — смотрим, что продают на электронном аукционе

Источник материала: realt.by

На площадке «БУТБ-Имущество» объявлены новые электронные торги земельными участками . На продажу выставлены 20 наделов возле Минска по ценам от Br7,7 тыс. Организатор торгов – Михановичский сельский исполнительный комитет. В обзоре - самые интересные варианты.

Самый дешевый лот аукциона – участок в деревне Михановичи (в 15 км от МКАД). Торги по нему начнутся с цены в 7 777,17 руб. За эту сумму (плюс 5%, если на лот будет только один претендент) можно стать обладателем 12,45 сотки земли, правда, без инженерной инфраструктуры. Для подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения и связи собственнику нужно будет получить соответствующие технические условия. Кроме того, следует учитывать, что участок располагается в водоохранной зоне реки Свислочь.

К среднему ценовому сегменту относятся участки в деревне Березина (также 15 км от МКАД). Там предлагаются три земельных надела по стартовой цене 14 тыс. руб. каждый. Площадь у всех участков одинаковая – 15 соток. Подъезд организован с улицы местного значения. К участкам проведены сети электроснабжения и идет строительство газопровода. Из нюансов – расположение в зоне санитарной охраны водного объекта.

Самая дорогая земля продается в деревне Алексеевка . Расположенный здесь земельный надел площадью 14,49 сотки оценили в 24 344 руб. Электроэнергия и газ к участку не подведены, но такая возможность имеется. Для подключения к инженерным сетям потребуется получить технические условия. Также есть определенные ограничения по использованию участка из-за того, что он находится в зоне санитарной охраны водозабора «Островы».

ВАЖНО

Помимо оплаты стоимости участков, потенциальным покупателям нужно будет возместить расходы на подготовку и проведение электронных торгов и формирование земельного участка, зарегистрировать участок в течение 2-х месяцев после покупки и приступить к его освоению не позднее 1 года с момента государственной регистрации права собственности.

Торги по 20 участкам назначены на 31 января. Подать заявку на участие можно до 15:00 27 января. К торгам допускаются только граждане Республики Беларусь.

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