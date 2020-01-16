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Началось банкротство Сенненского райагросервиса: он должен почти 10 млн долларов

16.01.2020 07:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экономический суд области возбудил производство по делу о банкротстве Сенненского райагросервиса. Заявление об экономической несостоятельности подал сам должник. Райагросервис должен кредиторами более 21 млн рублей.

За девять месяцев прошлого года Сенненский райагросервис получил убыток в 374 тысячи рублей и не имеет оборотных средств. Обязательства предприятия в 147 раз превысили дебиторскую задолженность перед ним, при этом 67% от общей суммы обязательств — просроченные.

Экономический суд области возбудил производство по делу о банкротстве предприятия и открытии защитного периода до 27 января.

По состоянию на 1 января 2018 года на предприятии работали 264 человека.

В 2016 году на бывшего руководителя Сенненского райагросервиса было возбуждено уголовное дело. Каждый месяц в течение 4 лет на предприятии приписывали до 20 тонн привесов крупного рогатого скота.

 
 
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Еще два года назад на предприятии работали 264 человека.
 
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