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«За каждый месяц просрочки застройщику придется выплатить около $135 тысяч». Дольщики дома по ул. Купревича все еще не получили ключи от квартир
16.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы
Дольщики: «Еще 15 декабря было ясно, что дом не будет достроен в срок»
— С домом в целом все в порядке, но застройщик — Минский домостроительный комбинат — не успел построить его в срок. В нашем договоре долевого строительства указано, что за каждый день просрочки застройщик обязан выплатить неустойку в размере 0,01% от стоимости квартиры.
Официально дом должен был быть введен в эксплуатацию 15 декабря 2019 года. Сейчас строительная компания заинтересована в том, чтобы найти официальную причину, по которой произошла задержка строительства, потому что в этом случае не нужно будет выплачивать неустойку.
В декабре строительная компания прислала нам уведомления о том, что дом начал «проседать», и надо срочно укреплять фундамент, — прояснила ситуацию член правления товарищества собственников Ксения. — На первый взгляд, никаких проблем видно не было. Единственное, что бросалось в глаза, — небольшие «косяки» в кладке. Дом каркасно-блочный, и во время заполнения каркаса застройщик оставил небольшие зазоры, которые привели к трещинам в штукатурке на первых этажах. Но их замазали, и на этом все.
— Еще 15 декабря было ясно, что дом не будет достроен в срок. Потому что к этому времени даже еще не все окна были поставлены — о каком вводе в эксплуатацию может идти речь? Только через несколько дней после официальной даты ввода в эксплуатацию стали приходить всем заказные письма о необходимости проведения экспертизы.
Никакой дополнительной информации не было, и дольщики стали все узнавать сами. Например, мы узнали, что генпроектировщик дал рекомендации по укреплению фундамента. Изначально к 31 декабря ждали результатов экспертизы, но на 4 января их еще не было.
Председатель товарищества собственников был на совещании, которое состоялось уже после новогодних праздников. Там же присутствовал руководитель МДК, сотрудники Стройреконструкции и проектной организации КМК. Стройреконструкция выдала заключение: присвоили 4 группу сложности необходимым мероприятиям (низкая категория, которая направлена на исключение в дальнейшем осадку здания). Проектанты КМК взяли время до 16 января, чтобы подумать: возьмутся они за разработку мероприятий или нет. Если нет, то МДК заключает договор с Метростроем на выполнение этих работ. При этом экспертиза по данным мероприятиям не требуется, т.е. время потребуется только на сами работы. Необходимые мероприятия: инъекционное усиление ростверка раствором (или гель, или пена).
Но при этом и дом еще не достроен. Застройщик, несмотря на то, что должен по документам приостановить возведение объекта, активно продолжает строительство. На начало января еще не все балконное остекление было сделано. Каким бы ни было теоретическое «проседание» дома, на установку стекол это вряд ли как-то повлияло.
Мы приглашали стороннего геодезиста, чтобы самим проверить почвы в этом месте. Он сказал, что между двумя секциями разница составляет всего 7 миллиметров. С учетом, что секции не скреплены друг с другом жестким креплением, это нормально. Но среди жильцов уже поступали «вбросы» типо «дом просел на 18 сантиметров». Это, конечно, не так.
«Не все дольщики готовы что-то делать, некоторые просто ждут окончания строительства»
Ксения рассказала, что на момент покупки квартиры стоимость «квадрата» составляла около $1080. Сюда же включена стоимость машиноместа.
— Дольщики сейчас находятся немного в подвешенном состоянии. Вроде бы причины отсрочки уже озвучены, но официальных документов у нас еще нет, — пояснила Ксения. — Мы выплатили все деньги за свои квартиры в полном объеме. И теперь, если застройщик не предоставит доказательств, что задержка произошла не по его вине, то по договору он будет обязан выплатить деньги дольщикам.
Члены правления посчитали, что за каждый месяц на весь дом застройщику придется выплатить около $135 тысяч. Но вполне ожидаемо, что на какие-то конкретные действия готовы не все дольщики. Часть собственников квартир просто ждут окончания строительства: «Пусть хотя бы дом достроят».
Сейчас видно, что свежепокрашенные стены уже кое-где облупились. Это немного странно для дома, который еще даже не успели докрасить.
— Дольщики тоже это видели, и на наш взгляд, это происходит из-за того, что застройщик уже торопился все доделать в срок. Среди покупателей квартир есть строитель, который нам объяснил, почему так произошло. Когда застройщик красил дом, были морозы. А эту краску нельзя использовать при минусовых температурах. Именно поэтому все, что было покрашено в мороз, начало отваливаться. Та часть дома, которая была покрашена в плюсовую температуру, остается целой. При этом товарищество собственников уже указало на этот дефект застройщику, и часть уже исправлена.
На данный момент дольщики заняли выжидательную позицию и ждут официальных документов от строительной компании. По словам председателя товарищества собственника, реальная дата ввода дома в эксплуатацию — март 2020 года.
Застройщик ОАО "Минский домостроительный комбинат": «Выявлены непредвиденные обстоятельства, препятствующие завершению строительно монтажных работ и вводу объекта в эксплуатацию»
Минский домостроительный комбинат дал официальный ответ на вопросы журналиста Realt.by. Приводим ответ ниже:
— В соответствии с экспертным заключением «Главгосстройэкспертиза» от 29.04.2017г. No 147-15/17 продолжительность строительства Объекта 18,5 месяцев, в том числе подготовительный период — 1 месяц. Дата начала строительства Объекта в соответствии с разрешением No2-206Ж-037/17 на производство строительно-монтажных работ - 28.12.2017г. На основании решения Мингорисполкома от 14.10.2019г. No3582 «Об изменении сроков строительства ...» изменен срок строительства Объекта до 15.12.2019г.
Однако на завершающей стадии строительства Объекта выявлены непредвиденные обстоятельства, препятствующие завершению строительно монтажных работ и вводу Объекта в эксплуатацию, а именно: при проведении геодезического мониторинга выявлены осадки здания, превышающие проектные значения. Заказчиком приняты меры по выявлению причин сложившейся ситуации.
Для оценки степени осадки здания совместно с генеральным проектировщиком ООО «КМК-2» было принято решение о проведении геодезического мониторинга и дополнительных геологических изысканий Объекта, что было выполнено в период сентябрь-октябрь 2019г.
По результатам дополнительных геологических изысканий для общей оценки состояния конструкции здания в ноябре 2019г. был заключен договор с НПУП «Стройреконструкция».
По рекомендации генпроектировщика ООО «КМК-2» с 14.12.19г. была произведена приостановка строительства Объекта.
«Дом на 98% готов к вводу»
— В результате оценки состояния конструкции здания, изучения геодезического мониторинга дополнительных геологических изысканий от 08.01.20г., НПУП «Стройреконструкция» выполнен технический отчет о дальнейшей эксплуатации здания, с разработкой рекомендации по предотвращению осадки жилого дома.
Результаты проверочных расчетов, произведенных НПУП «Стройреконструкция», показали, что несущая способность конструкций с учетом фактического состояния обеспечена.
По состоянию на 13.01.20г. предприятие совместно с генеральными проектировщиками ООО «КМК-2» и НПУП «Стройреконструкция» выполняют мероприятия по разработке проекта усиления основания, а также проведению дополнительного электронного дистанционного мониторинга за несущими конструкциями здания.
Все вышеизложенные работы ОАО «Минский домостроительный комбинат» стремится выполнить в максимально сжатые сроки в рамках допустимых сроками приостановки.
Также ОАО «Минский домостроительный комбинат» направлено обращение в Мингорисполком о переносе сроков ввода Объекта в эксплуатацию, связанным с приостановкой работ на март 2020г.
В остальном дом на 98% готов к вводу,за исключением работ перенесенных на благоприятный период.
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«За каждый месяц просрочки застройщику придется выплатить около $135 тысяч». Дольщики дома по ул. Купревича все еще не получили ключи от квартир
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