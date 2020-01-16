«За каждый месяц просрочки застройщику придется выплатить около $135 тысяч». Дольщики дома по ул. Купревича все еще не получили ключи от квартир

— Еще 15 декабря было ясно, что дом не будет достроен в срок. Потому что к этому времени даже еще не все окна были поставлены — о каком вводе в эксплуатацию может идти речь? Только через несколько дней после официальной даты ввода в эксплуатацию стали приходить всем заказные письма о необходимости проведения экспертизы.

Никакой дополнительной информации не было, и дольщики стали все узнавать сами. Например, мы узнали, что генпроектировщик дал рекомендации по укреплению фундамента. Изначально к 31 декабря ждали результатов экспертизы, но на 4 января их еще не было.

Председатель товарищества собственников был на совещании, которое состоялось уже после новогодних праздников. Там же присутствовал руководитель МДК, сотрудники Стройреконструкции и проектной организации КМК. Стройреконструкция выдала заключение: присвоили 4 группу сложности необходимым мероприятиям (низкая категория, которая направлена на исключение в дальнейшем осадку здания). Проектанты КМК взяли время до 16 января, чтобы подумать: возьмутся они за разработку мероприятий или нет. Если нет, то МДК заключает договор с Метростроем на выполнение этих работ. При этом экспертиза по данным мероприятиям не требуется, т.е. время потребуется только на сами работы. Необходимые мероприятия: инъекционное усиление ростверка раствором (или гель, или пена).

Но при этом и дом еще не достроен. Застройщик, несмотря на то, что должен по документам приостановить возведение объекта, активно продолжает строительство. На начало января еще не все балконное остекление было сделано. Каким бы ни было теоретическое «проседание» дома, на установку стекол это вряд ли как-то повлияло.

Мы приглашали стороннего геодезиста, чтобы самим проверить почвы в этом месте. Он сказал, что между двумя секциями разница составляет всего 7 миллиметров. С учетом, что секции не скреплены друг с другом жестким креплением, это нормально. Но среди жильцов уже поступали «вбросы» типо «дом просел на 18 сантиметров». Это, конечно, не так.