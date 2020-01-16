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Поставки нефти могут идти через латвийские порты
16.01.2020 18:39 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь через латвийские порты.
Латвийская сторона видит большое пространство для развития сотрудничества.
«Можно экспортировать из Беларуси через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность - импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь. Мы обсуждаем уже такие возможности», - заявил Кариньш журналистам после встречи с Александром Лукашенко.
По его словам, компаниям нужно исследовать этот вопрос, потому что бизнес должен быть взаимовыгодным, но он высказал позицию латвийского правительства, которое видит «большие возможности для Латвии и Беларуси»,
«Мы заинтересованы в более долгосрочных отношениях. В таком случае возможно планировать бизнес, и это позволяет понижать цены, а это хорошо для всех вовлеченных сторон», - добавил латвийский премьер, пояснив, что потенциал для улучшения отношений есть «как на политическом, так и на экономическом уровне».
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь через латвийские порты. Латвийская сторона видит большое пространство...
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