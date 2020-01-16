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Поставки нефти могут идти через латвийские порты

16.01.2020 18:39 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь через латвийские порты.

Латвийская сторона видит большое пространство для развития сотрудничества.

«Можно экспортировать из Беларуси через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность - импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь. Мы обсуждаем уже такие возможности», - заявил Кариньш журналистам после встречи с Александром Лукашенко.

По его словам, компаниям нужно исследовать этот вопрос, потому что бизнес должен быть взаимовыгодным, но он высказал позицию латвийского правительства, которое видит «большие возможности для Латвии и Беларуси», сообщает БелТА.

«Мы заинтересованы в более долгосрочных отношениях. В таком случае возможно планировать бизнес, и это позволяет понижать цены, а это хорошо для всех вовлеченных сторон», - добавил латвийский премьер, пояснив, что потенциал для улучшения отношений есть «как на политическом, так и на экономическом уровне».

Александр Лукашенко предложил сегодня серьезно расширить сотрудничество между Беларусью и Латвией. Готовится его визит в страну в начале апреля.

Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с РФ до конца января, пока что официальный Минск вновь активно ищет альтернативные поставки нефти.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь через латвийские порты. Латвийская сторона видит большое пространство...
 
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