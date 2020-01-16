Поставки нефти могут идти через латвийские порты

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь через латвийские порты.

Латвийская сторона видит большое пространство для развития сотрудничества.

«Можно экспортировать из Беларуси через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность - импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь. Мы обсуждаем уже такие возможности», - заявил Кариньш журналистам после встречи с Александром Лукашенко.

По его словам, компаниям нужно исследовать этот вопрос, потому что бизнес должен быть взаимовыгодным, но он высказал позицию латвийского правительства, которое видит «большие возможности для Латвии и Беларуси», сообщает БелТА.

«Мы заинтересованы в более долгосрочных отношениях. В таком случае возможно планировать бизнес, и это позволяет понижать цены, а это хорошо для всех вовлеченных сторон», - добавил латвийский премьер, пояснив, что потенциал для улучшения отношений есть «как на политическом, так и на экономическом уровне».

Александр Лукашенко предложил сегодня серьезно расширить сотрудничество между Беларусью и Латвией . Готовится его визит в страну в начале апреля.