16+. Репортаж из самого большого SPA-центра Беларуси, куда не пускают с детьми

Халат, полотенце и простыню дадут. Купальник можно купить прямо на месте

Новый объект впечатляет размахом – площадь SPA Riviera около 5 тысяч квадратных метров. Это огромная территория, где размещается несколько десятков саун, бань и бассейнов, а также совершенно новых для минчан процедур.

Знакомство с комплексом начинается через ресепшн. Здесь гости заказывают процедуры и ритуалы, получают браслеты посетителей и набор банных принадлежностей – махровый халат, полотенце и простыню. Даже купальник и тот можно купить на месте – в SPA работает магазин с ассортиментом косметики, купальников и аксессуаров.