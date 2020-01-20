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16+. Репортаж из самого большого SPA-центра Беларуси, куда не пускают с детьми
20.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Летом на Победителей, 110, открылся самый большой SPA-центр в стране. Акватермальный комплекс занимает целое крыло Riviera Plaza, в его составе: 17 различных бань и саун, несколько джакузи, большая аквазона с водопадами и процедуры, которых в Минске больше не найти. Realt.by побывал внутри
Халат, полотенце и простыню дадут. Купальник можно купить прямо на месте
Новый объект впечатляет размахом – площадь SPA Riviera около 5 тысяч квадратных метров. Это огромная территория, где размещается несколько десятков саун, бань и бассейнов, а также совершенно новых для минчан процедур.
Знакомство с комплексом начинается через ресепшн. Здесь гости заказывают процедуры и ритуалы, получают браслеты посетителей и набор банных принадлежностей – махровый халат, полотенце и простыню. Даже купальник и тот можно купить на месте – в SPA работает магазин с ассортиментом косметики, купальников и аксессуаров.
К слову, все процессы в SPA осуществляются с помощью электронного браслета, и это удобно. С помощью браслета можно открывать двери, шкафчик, заказывать дополнительные услуги, закуски и напитки в баре или ресторане. Кошелек носить с собой не надо: информация с браслета поступает в личный кабинет клиента, счет оплачивается на стойке регистрации в конце посещения.
17 бань и саун и десятки видов парения
На выходе из раздевалок гостей ждет целый мир впечатлений. В SPA Riviera собрано 17 саун и бань и около полусотни специальных программ и ритуалов. Каждая локация воссоздает традиции парения определенной страны и выдержана в собственном стиле. От классической финской бани до ароматных парных в марокканском и понтийской стиле.
Большинство саун отделано натуральными породами дерева, поэтому в них ощущается приятный древесный аромат. Есть и необычные варианты. К примеру, стены гималайской бани выложены из гималайской соли. При нагреве она испаряет минералы, что полезно для дыхания. Сенная парная наполнена натуральными травами, которые способствуют полному релаксу; в восточных хамамах – повышенная влажность, таинственное освещение, ароматы востока. Несколько бань отведены для индивидуальных сеансов. Здесь можно испытать десятки видов парения от ПАР-мастеров.
Что точно стоит попробовать
Помимо классических саун, гостей ждет ряд новых для Минска процедур – контрастная дорожка Кнейппа; японская баня, состоящая из трех купелей с водой разной температуры; минеральная ванна; «Грот впечатлений» и необычный душ, где можно ощутить прохладу лондонского тумана и ливень тропиков.
16 гидромассажных аттракционов и джакузи на 20 человек
Аквазона комплекса включает в себя бассейн с 16 гидромассажными установками и несколькими джакузи, одно из которых вмещает до 20 человек. Каждый посетитель может включить любой гидромассажный аттракцион самостоятельно, нажав на кнопку. В процессе массажа можно регулировать силу напора воды, а по окончании массажер самостоятельно выключить. Также в бассейне есть две плавательные дорожки, противоток и водопад. Одно из джакузи расположено на открытом балконе и пользуется особой популярностью в холодное время года.
VIP-сауна
При желании в SPA Riviera можно арендовать VIP-зону, вход в которую посторонним запрещен. Она подойдет как для романтических встреч, так и для отдыха компанией от 12 до 50 человек. В комнате есть хамам, сауна, душ впечатлений, купель, собственное джакузи, процедурный кабинет и просторная зона отдыха. Забегая вперед – аренда такой комнаты обойдется в Br110 за час при количестве гостей до 12 человек и Br220 за час при количестве более 12 человек. Для большой компании организовывается фуршет.
Ограничение 16+
Новый SPA-комплекс имеет возрастные ограничения и позиционирует себя, как отдых только для взрослых. Причин несколько: во-первых, чтобы каждый посетитель мог полностью расслабиться, не отвлекаясь на собственных и чужих детей. Во-вторых, в целях безопасности: открытые камни в саунах, высокие температуры, ледяная купель и открытый бассейн при неверной эксплуатации могут навредить. Для комфорта взрослых и приятного отдыха на территории SPA Riviera оборудованы зоны отдыха, где можно перекусить, посмотреть расслабляющее видео или выпить комплементарного чая. В качестве угощения клиентам предлагается хлеб, который выпекают по авторским рецептам.
Цены и услуги
А теперь о самом интересном. Стоимость стандартного билета в SPA Riviera варьируется от Br85 в будни до Br95 на выходных. ПакетVIP обойдется примерно в два раза дороже. Продолжительность сеанса ограничена лишь временем работы комплекса: с 11:00 до 23:00 в будни и с 10:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни.
Ассортимент SPA-программ, процедур и парений огромный, цены – от Br25 до Br500. Для примера 20 минут флоатинга обойдется в Br55 фирменная SPA-программа, восстанавливающая «после шумной вечеринки», – Br380; детокс-парение – Br210 за 110 минут.
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Летом на Победителей, 110, открылся самый большой SPA-центр в стране. Акватермальный комплекс занимает целое крыло Riviera Plaza, в его составе: 17 различных бань и саун,...
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