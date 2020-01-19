Источник материала: Tut.by

Новым председателем Белорусской партии «Зеленые» избран Дмитрий Кучук. Соответствующее решение принято на отчетно-выборном съезде партии 19 января в Минске, сообщил Кучук БелаПАН.

Он заявил, что в его ближайших планах — развитие региональных структур партии.

«На съезде была выбрана стратегия становиться более весомой политической силой, не похожей на НГО. В ближайшее время собираемся выстраивать региональные структуры, выдвигать больше кандидатов в депутаты разных уровней, займемся организацией офиса как места для работы, коммуникации между членами партии», — сказал Кучук.

Он сообщил, что на съезде партия «Зеленые» приянла решение не участвовать в выборах единого кандидата от оппозиции. «Партия была против, и я как ее председатель сосредоточусь на организации структуры, чтобы по уровню организации мы входили в тройку оппозиционных партий», — добавил он.

Кучук был избран большинством делегатов с небольшим перевесом голосов — за него проголосовали 25 делегатов. 23 делегата отдали свои голоса за члена совета общественного объединения «Экодом» Ирину Сухий. Предыдущий председатель партии Анастасия Дорофеева свою кандидатуру не выдвигала.

Ранее Дмитрий Кучук занимал пост первого заместителя председателя партии «Зеленые». Ему 46 лет, в партии состоит с 2008 года. Работает генеральным директором столичного предприятия по переработке отходов «Мусоросортировочная станция «Западная».