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Директор столичного домостроительного комбината осужден за коррупцию

20.01.2020 19:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К четырем годам колонии усиленного режима приговорили директора ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергея Семашко. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Как было озвучено на суде, Семашко в период с начала марта 2019 года по конец мая 2019 года за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, получил от представителей частных компаний взяток на общую сумму более 4 тысяч рублей.

Суд посчитал вину Семашко доказанной и приговорил директора столичного домостроительного комбината к 4-м годам колонии в условиях усиленного режима. Он также на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

О возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Семашко стало известно в июне прошлого года.

По информации источников TUT.BY, дело вел КГБ. Семашко признался в получении взяток и погасил ущерб. Семашко отпустили под обязательство о явке.

ОАО «Минский домостроительный комбинат» входит в гособъединение «Минскстрой». Предприятие строит многоэтажные жилые дома в качестве заказчика с 2002 года.

 
 
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Как было озвучено на суде, Семашко в период с начала марта 2019 года по конец мая 2019 года за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, получил от...
 
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